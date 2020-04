AD | Lockdown op Sint Maarten met drie weken verlengd

Philipsburg – De regering van Sint Maarten heeft de lockdown met drie weken verlengd om verdere Covid-19-besmettingen te beperken. Op het eiland zijn gisteren 67 besmettingen vastgesteld, maar 12 zijn inmiddels virusvrij.

Tot nu toe zijn 225 tests uitgevoerd. Daarvan bleken er 138 negatief. Van 19 testen wordt nog het resultaat afgewacht. In totaal zijn tien personen overleden aan de ziekte. Verder zitten 98 personen in quarantaine en 87 zijn geïsoleerd, omdat ze Covid-19 hebben of in contact geweest zijn met een besmette persoon.

De beperking van de bewegingsvrijheid van personen blijft een van de meest effectieve methoden om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, vertelde premier Silveria Jacobs gisteren tijdens de persconferentie. Personen mogen de straat op voor lichaamsbeweging in twee zones, namelijk zone A (het oosten van Cole Bay Hill) of zone B (het westen van Cole Bay Hill).

Ook kondigt Jacobs aan dat supermarkten en andere essentiële voorzieningen drie dagen per week openblijven. ,,Het eerste uur winkelen tussen 8.00 uur en 9.00 uur is daarbij gereserveerd voor ouderen, gehandicapten en zwangere vrouwen.”

Personen die op Saint Martin wonen en op Sint Maarten werken of dringend medische afspraken hebben, moeten de Travel Waiver (Form Certificate of Exception) invullen, die ondertekend moet worden door de werkgever en de premier of de korpschef.

Personen die op Sint Maarten wonen en in Saint Martin werken of dringend medische afspraken hebben, moeten de vereiste verklaring laten ondertekenen door hun werkgever en de prefect van St. Barths en Saint Martin.

Personen die gebruikmaken van de essentiële diensten zoals supermarkten moeten zich aan de volgende voorschriften houden: slechts één persoon per gezin mag in de rij staan en winkelen; in een voertuig mogen maximaal twee personen zitten; personen in het openbaar moeten mondkapjes dragen.

Bron: Antilliaans Dagblad