AD | Lokkertjes KLM en TUI stellen teleur

Tickets Amsterdam vaak veel duurder dan geadverteerd

Willemstad – KLM adverteert met ‘vanaf ANG 939’ naar Amsterdam, terwijl concurrent TUI via sociale media tot voor kort nog reclame maakte met ‘vanaf 499’ naar de Nederlandse hoofdstad. Lokkertjes. Want in werkelijkheid betaalt de reiziger vanuit Curaçao in de meeste gevallen een stuk meer.

De vanaf ‘499,- p.p.’ van TUI – zonder nadere aanduiding of het om guldens of euro’s (het dubbele van de gulden) gaat – betreft overigens slecht een enkele reis. Wil iemand ook weer terug, dan moet hij er dus rekening mee houden dat hij met die 499 (het betreft trouwens dure euro’s) nog niet thuis is.

Inmiddels werft TUI met ‘Vliegticket Amsterdam vanaf 569 euro per persoon’. ,,Op zoek naar een vliegticket Amsterdam? Boek nu je voordelige retourticket op TUI.nl”, staat erbij. Dat lijkt realistischer; meestal is het ticket dat iemand zoekt toch kostbaarder.

De prijs waarmee KLM ‘stunt’ is voor een retour, maar het is volgens een frequent reiziger ‘makkelijker de hoofdprijs van de loterij te winnen dan een ticket te vinden voor die aantrekkelijke speciale prijs’. Veel vaker moet de passagier anderhalf keer zoveel of soms zelf (bijna) het dubbele neertellen.

Het lokken door luchtvaartmaatschappijen – iets wat overal ter wereld gebeurt – leidt dan ook tot teleurgestelde en soms zelfs boze reacties, zoals van deze krantenabonnee: ,,KLM biedt per e-mail en in advertenties aan haar reizigers aan dat retourvluchten naar Amsterdam, nu geboekt voor de maanden januari, februari en maart ‘vanaf ANG 947’ kosten, inclusief belastingen en boekingskosten. Als je gaat boeken blijkt zo’n vlucht ANG 2.435 te kosten.

Gewoon boerenbedrog. Probeert u het zelf maar eens uit op de website van klm.com. Zijn oude tijden van misbruik door de KLM van haar bijna monopoliepositie weer teruggekeerd?”

Een zoektocht op de website van de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij leert inderdaad dat de prijzen in de meeste gevallen variëren van 1.447 tot 2.111 gulden voor economy class. Die ANG 939 of ANG 947 zijn een zeldzaamheid.

Wat verder opvalt, is dat het soms wel degelijk goedkoper kán, maar dat KLM de Curaçaose reiziger dan wel dwingt om een omweg te maken: vanaf Curaçao (waar elke dag rechtstreekse KLM-vluchten landen en opstijgen) met Windward Islands Airways van Sint Maarten of met Copa Airways via Panama.

Maar dan duurt de reis wel bijna twee keer zolang. In plaats van 9 uur en 15 minuten wordt het dan 16 uur en 47 minuten of zelfs 18 uur en 50 minuten. Dit in verband met de overstaptijd van soms wel 7 uur; vertraging(en) niet meegerekend.

Voor deze prijs ‘mag’ de passagier van KLM wel een koffer meenemen (de ANG 939 is overigens ‘hand luggage only’), waarvoor hij extra betaalt; dat is namelijk het verschil tussen ‘light’ en ‘standard’ reizen.

TUI biedt geen of niet altijd soelaas voor degene die tegen het goedkope tarief op en neer wil. Zoals een klant schrijft aan de redactie: ,,Ik zit nu op de website van TUI en zie dat deze niet veel voordeliger is. Kennelijk stemt TUI haar prijzen af op die van de KLM. Of omgekeerd?”

Deze maatschappij bood recentelijk ‘goedkope vliegtickets naar Amsterdam tijdens de TUI Ticket Sale’ aan. Dat gebeurde, zoals gezegd, met 499 (euro) en momenteel met vanaf 569 euro per persoon. In de praktijk kost een retour economy tussen de 834 euro of, met iets meer pech, 1.164 euro. In guldens gaat het dan om zo’n 1.700 en 2.328. Voor koffers – en wie reist op deze lange afstand nou niet met koffer? – moet nog wel apart worden bijbetaald. TUI vliegt vanuit Curaçao in de meeste gevallen non-stop en soms met een tussenlanding.

Kortom, potentiële reizigers – vakantiegangers of personen die vanuit Curaçao hun familie in Nederland bezoeken – worden in deze periode lekker gemaakt met op het eerst oog aantrekkelijke tarieven, in veel gevallen echter moet er uiteindelijk meer worden betaald voor de oversteek en weer terug.

Daarbij valt het op dat beide concurrenten qua prijs niet altijd (heel) veel van elkaar verschillen. En dat voor een – vaak (te) krappe – stoel op de vlucht Hato-Schiphol en terug.

Bron: Antilliaans Dagblad