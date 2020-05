AD | Loon ministers Sint Maarten met 20% gekort

Philipsburg – De Raad van Ministers heeft besloten om het salaris met 20 procent te verlagen. Dat meldt The Daily Herald.

In februari, vóór de financiële gevolgen van het coronavirus, hadden parlementsleden en ministers al ingestemd met een verlaging van 10 procent op het salaris, hoewel die 10 procent daadwerkelijk rechtstreeks in het pensioen van de Statenleden en ministers zou gaan.

Tijdens het begrotingsdebat voor 2020 werd een motie van National Alliance (NA)-lid Ludmila Solange Duncan goedgekeurd voor een extra verlaging van vijf procent in de salarissen van parlementsleden en ministers en nu heeft de ministerraad afgelopen week ingestemd met nog eens vijf procent, waarmee de loonsverlaging op twintig procent komt. Ook is afgesproken dat er over de hele linie bezuinigingen zouden komen voor parlementsleden en ministers.

,,De overheid snijdt momenteel het vet op alle mogelijke gebieden. Er is een stijging van de uitgaven op gebieden die verband houden met Covid-19. De regering houdt vol dat de zorg voor de meest kwetsbaren in onze gemeenschap nog steeds de hoogste prioriteit heeft. Een groot deel van de huidige uitgaven is gericht op stimuleringsmaatregelen, voedselzekerheid en gezondheid”, aldus een persbericht van het kabinet van minister van Financiën, Ardwell Irion.

Bron: Antilliaans Dagblad