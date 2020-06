AD | Maatregelen verder verzacht op Aruba

Oranjestad – Vanaf vandaag mogen ouderen in verzorgingstehuizen weer bezoek ontvangen. Wel moet daarbij het coronaprotocol worden gevolgd ten aanzien van hygiëne en sociale afstand.

De regering heeft weer een deel van de coronamaatregelen ingetrokken. Sporten mag weer, met uitzondering van contactsporten. Ook ruimtes voor feesten, conferenties en vergaderingen mogen weer in gebruik worden genomen. De restrictie is wel dat er nog geen publieke evenementen mogen plaatsvinden. Ook casino’s mogen nog niet open.

Tot opluchting van de horeca mogen alle etablissementen weer open. Al deze bedrijven moeten om 23.00 uur de deuren weer sluiten. De politie is opgelucht dat er nu duidelijkheid is. Afgelopen weekend waren veel cafés geopend, terwijl alleen bar-restaurants en restaurants open mochten. De politie had de handen vol aan het sluiten van bars, waarvan de eigenaar de regels niet goed had begrepen.

Bron: Antilliaans Dagblad