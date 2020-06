AD | Man die vrouw mishandelde opgepakt

Willemstad – Het Korps Politie Curaçao (KPC) heeft gistermiddag de man aangehouden die afgelopen week op de parkeerplaats van Centrum Piscadera een vrouw ernstig heeft mishandeld.

Het gaat om de 47-jarige Curaçaose man E.N.V.M. De man heeft zichzelf bij de politie aangegeven. Gisterochtend zei politiewoordvoerder Imro Zwerwer nog tegenover deze krant dat de aanhouding van de man een kwestie zou zijn van uren of dagen.

Het slachtoffer werd afgelopen week zwaar mishandeld nadat zij bij een autobestuurder klaagde dat hij haar bijna had aangereden op de parkeerplaats. Op beelden die op social media circuleren is te zien dat er een korte woordenwisseling plaatsvond waarop de verdachte het slachtoffer met de vlakke hand in het gezicht sloeg.

Het slachtoffer wankelde, pakte haar telefoon uit haar achterzak en gooide deze naar de verdachte, die vervolgens herhaaldelijk met de vuist op de vrouw insloeg. Bijstanders moesten eraan te pas komen om de verdachte en het slachtoffer uit elkaar te halen. Zelfs toen de man door meerdere personen werd tegengehouden, schopte hij het slachtoffer, die inmiddels op de grond lag.

Politiewoordvoerder Zwerwer laat desgevraagd weten dat er aangifte is gedaan bij de politie en dat het korps contact heeft opgenomen met het Openbaar Ministerie om over te gaan tot aanhouding van de verdachte. ,,We zijn een onderzoek begonnen. We weten precies wie de verdachte is. Het is nu een kwestie van uren of dagen voor we hem in de kraag grijpen”, zei Zwerwer nog voor de aanhouding van de verdachte. Of de verdachte al eerder in aanraking is gekomen met de politie, kon Zwerwer niet zeggen.

De dochter van het slachtoffer heeft na het incident gereageerd op social media en gaf in een geluidsopname aan dat haar moeder schade aan het zicht heeft opgelopen door de klappen en dat ze bij de huisarts zit voor medische behandeling. Zwerwer benadrukt dat dit soort zaken prioriteit geniet van het Korps Politie Curaçao.

,,Zodra we kennis nemen van zo’n geval en zeker waarbij er geweld aan te pas is gekomen, handelen we meteen. We wachten in zo’n geval niet eens tot er aangifte is gedaan om tot actie over te gaan. Zodra het bij ons aankomt, bijvoorbeeld via social media, zoeken we contact met het slachtoffer en beginnen we met een onderzoek om de verdachte te kunnen aanhouden.”

Het aangiftepercentage in dit soort gevallen is volgens de politiewoordvoerder ‘uitzonderlijk hoog’. ,,Het betreft geen ‘simpele’ klap. Hier is gebruik gemaakt van veel kracht en geweld om iemand toe te takelen. In de meeste gevallen blijft het slachtoffer dan niet stil, maar wordt al snel aangifte gedaan. Dat blijft voor ons het allerbelangrijkste. Een slachtoffer heeft het recht wat hij of zij wil op social media te plaatsen, maar het belangrijkste blijft het doen van aangifte. Dat blijven we promoten.”

De verdachte is gisteren voorgeleid aan een hulpofficier van Justitie, die voorlopige hechtenis heeft bevolen in afwachting van nader onderzoek in de zaak.

Bron: Antilliaans Dagblad