AD | Massale vissterfte in kanaal tussen Great Salt Pond en Fresh Pond

Philipsburg – De Nature Foundation op Sint Maarten heeft meldingen ontvangen van een enorme vissterfte in het kanaal tussen de Great Salt Pond en de Fresh Pond in Philipsburg.

Op maandag 25 mei waren bij aankomst op de locatie naar schatting al 1.000 dode tilapiavissen in het gebied die dreven in het kanaal bij de Great Salt Pond. Een verlaging van het zuurstofgehalte in het water heeft waarschijnlijk tot de dood van de enorme aantallen vissen geleid.

De Nature Foundation denkt dat het gebrek aan zuurstof in het water door stijgende temperaturen, afwezigheid van regen en een toename van de zoutconcentraties de dood van de vissen heeft veroorzaakt. ,,Om te overleven, gebruiken alle vissen hun kieuwen om zuurstof uit het water te halen, waardoor ze kunnen ademen. Met een afname van zuurstof in het water, zullen vissen moeite hebben om te overleven en uiteindelijk sterven”, aldus de stichting. Andere factoren die de hoeveelheid zuurstof in het water kunnen beïnvloeden, zijn gebrek aan waterbeweging, overtollig afval of bepaalde chemische afvoer in de vijver.

Volgens Etienne Lake van de Nature Foundation St. Maarten kan de doodsoorzaak van de tilapia een gevolg zijn van het droge weer en de hitte die het eiland heeft ervaren. ,,De diepte van de zoutvijver is 3 tot 5 voet. Dus als het waterpeil laag is, dringt de warmte binnen, stijgt het zoutpeil en daalt het zuurstofniveau. Tilapia’s leven meestal in troebele zoetwatervijvers. Dus wanneer de zuurstofniveaus dalen en de zoutniveaus stijgen, beginnen de vissen te migreren naar de zoetwatervijver waar meer zuurstof beschikbaar is. De vissen komen alleen tot aan de sluisdeuren tegenover de rotonde van Illidge Road. De sluisdeuren zijn afgesloten, zodat slechts een bepaalde hoeveelheid vers water uit de Fresh Pond via deze poorten dagelijks in de Salt Pond wordt geloosd, waardoor de vis op deze locatie sterft.”

De natuurstichting dringt er ook bij de gemeenschap op aan om vis niet vanaf deze locatie op te halen of te consumeren. ,,In de Great Salt Pond wordt aangenomen dat de waterkwaliteit slecht is en het is onmogelijk vast te stellen hoe lang de vis dood is. Het consumeren van deze tilapia kan de gezondheid schaden. Het incident is gemeld bij de betrokken overheidsdiensten (Vromi), er zal zo snel mogelijk worden opgeruimd omdat dode vissen ernstig kunnen gaan stinken en mogelijk de waterkwaliteit kunnen aantasten, met mogelijk nog meer vissterfte”, aldus de directeur van de Nature Foundation Melanie Meijer. Ook wordt de mogelijkheid van waterkwaliteitstesten besproken.

Een soortgelijk incident deed zich in 2015 en 2013 voor in het gebied, toen verschillende tilapia-vissen stierven, waarschijnlijk als gevolg van een gebrek aan zuurstof in het water in de Great Salt Pond. Het gebied van de Great Salt Pond werd vroeger gebruikt voor de export van zout voor Sint Maarten. De pond is ook verbonden met het Rolondo-kanaal, dat naar de Great Bay Harbor leidt.

De combinatie van dit incident en de opkomst van sargassum op de oostelijke stranden van Sint Maarten zijn indicatoren dat het zomerseizoen gaat beginnen, waarbij hogere temperaturen en een gebrek aan regenval de omgeving beïnvloeden. De Nature Foundation dringt er bij de gemeenschap op aan waakzaam te blijven in deze tijden en ervoor te zorgen geen chemisch of rioolwater weg te laten stromen in de natuurlijke wateren van het eiland. ,,Een slechte waterkwaliteit heeft een dramatische invloed op de omgeving van Sint Maarten.”

Bron: Antilliaans Dagblad van 28 mei 2020