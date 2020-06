AD | Massaontslag bij Santa Barbara Resort

Willemstad – Santa Barbara Beach & Golf Resort – met 350 kamers en suites één van Curaçaos grootste en meest prestigieuze hotels – heeft per 1 juni de deuren gesloten.

Voor het personeel is bij het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) verlof tot massaontslag aangevraagd. Het gaat om 265 werknemers. De contracten met oproepkrachten werden al eerder beëindigd.

De sluiting van het luxehotel is een grote klap voor het Curaçaose toerisme, dat voordat de coronacrisis wereldwijd toesloeg als voornaamste economische sector van het eiland juist bezig was met een opmars en dat momenteel naarstig op zoek is naar wegen om op verantwoorde wijze de draad weer op te pakken.

Voor Santa Barbara, dat openging onder de naam Hyatt en daarna werd geëxploiteerd als een Benchmark Hospitality-resort, komt dat echter te laat. Het resort gaat zelfs voor langere tijd dicht: een jaar tot anderhalf jaar, zo werd gisteren bekendgemaakt.

,,Sluiting is een ongewenste ontwikkeling”, aldus minister Steven Martina (MAN) van Economische Ontwikkeling tegenover deze krant. ,,Het gevolg, namelijk dat mensen hiermee hun baan verliezen, is ook dramatisch”, zegt de bewindsman, die volop zijn aandacht hiervoor heeft.

Vandaag heeft Martina een bespreking met de directie: ,,We zullen dan ook toch een poging tot behoud doen.”

Voor Santa Barbara zelf lijkt het besluit vast te staan: ,,Naast de financiële uitdagingen waarmee het resort sinds de oprichting tien jaar geleden is geconfronteerd, was en zal de financiële impact van Covid-19 op het resort enorm zijn, zónder een duidelijk perspectief over wanneer de gastvrijheidsindustrie weer gaat aantrekken naar acceptabele bezettingsgraden.”

Minister Martina onderkent de ernst van de situatie: ,,Als overheid zijn wij bezig met de nodige analyses om te bezien hoe op een verantwoorde wijze de grenzen successievelijk open te stellen, waarbij een juiste balans moet worden gevonden tussen volksgezondheid en economie. Een lastig vraagstuk, maar wel het vraagstuk waar de overheid zich over buigt om op korte termijn toekomstperspectief te bieden, op basis waarvan de sector toekomstplannen kan maken.”

De directie van het resort meldt in een persverklaring ‘na zorgvuldige afweging intens bedroefd te moeten aankondigen’ dat Santa Barbara genoodzaakt was ‘collectief ontslag aan te vragen bij het ministerie van SOAW’.

De verklaring meldt voorts: ,,Het resort zal naar verwachting twaalf tot achttien maanden gesloten zijn. We zijn erg ontdaan, in de eerste plaats voor onze geweldige medewerkers, maar ook voor onze trouwe gasten, onze partners en onze gemeenschap.”

Santa Barbara wordt gerund door Benchmark, met Rob de Bekker als general manager, maar is eigendom van de familie Smeets. Bij de Kamer van Koophandel staan er bij ‘Santa Barbara’ diverse vennootschappen.

Santa Barbara Hospitality nv, met Santa Barbara Beach & Golf Resort Curaçao als handelsnaam en opgericht in 2001, vermeldt twee directeuren: de Brit David John Maxfield en Roald Smeets. Christoffel ‘Chris’ Smeets zelf is commissaris, evenals Laurens ‘Larry’ Luckmann en Robert Voges. Bij andere nv’s staat ook Mark Hart als directeur in het Handelsregister.

De Old Quarry Golf Course, restaurant & bar Boca 19 en het strand Barbara Beach blijven open voor het publiek, aldus de persverklaring. Deze persverklaring ging gisteren als een lopend vuurtje rond en zorgde voor een schok in de gemeenschap. Dat de hotels het bijzonder moeilijk hebben in deze coronatijd is algemeen bekend, maar sluiting van één van de toeristische parels van Curaçao en het massaontslag komen voor velen toch onverwacht.

,,Op dit moment wordt de hele wereld, alsmede het Santa Barbara Beach & Golf Resort, geconfronteerd met buitengewone uitdagingen”, meldt de bedrijfstop, doelend op de financieel-economische en ook sociale crisis die Covid-19 teweegbrengt.

Bron: Antilliaans Dagblad