AD | Mc William: Eerst zwaarst getroffenen

Willemstad – Niet alleen pompstations maar ook heel veel bedrijven uit andere sectoren die niet voor de eerste NOW-ronde in aanmerking komen, hebben bij het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) geprotesteerd. Wie het eerst en het hardst geraakt is, krijgt voorrang.

,,Dit is een periode van crisis. Het uitgangspunt is dat degene die het meest in nood is eerst wordt geholpen”, zei MEO-minister Giselle Mc William gisteren tijdens een persconferentie van de regering.

Mc William bevestigde dat pompstationhouder Vanddis haar heeft benaderd omdat benzinepompen niet zijn geselecteerd voor steun via de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Bedrijven die over april een omzetdaling van minimaal 25 procent voorzien kunnen aanspraak maken op een tegemoetkoming van maximaal 80 procent van de maandelijkse loonkosten. Maar het bedrijf moet wel vallen onder een van de sectoren die voor deze eerste NOW-ronde zijn geselecteerd. Mc William is bereid in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van de sectoren die nu zijn uitgesloten.

De regering heeft noodgedwongen gekozen om eerst steun te geven aan ‘groepen die vanaf het eerste moment zijn geraakt door de maatregelen’. ,,We proberen niemand uit te sluiten, maar moeten werken met het geld dat beschikbaar is. De realiteit is dat de fondsen beperkt zijn.”

Algemeen bekend is dat de Curaçaose regering maar een fractie van de gevraagde noodhulp van Nederland heeft gekregen: 177 miljoen gulden voor zes weken in plaats van 765,5 miljoen voor drie maanden. Dat daarom gesneden moest worden in de uitvoering van de NOW, begrijpen de meeste partijen wel. Maar, zo verwoordde advocaat Achim Henriquez het woensdag in deze krant, ‘het is onbegrijpelijk dat ervoor gekozen is om enkele sectoren in het geheel te elimineren uit het pakket’.

Mc William kon gisteren nog niet zeggen hoeveel werknemers profiteren van de eerste NOW-uitkeringen. ,,Mogelijk nog deze week volgt een uitgebreide uitleg over de achtergrond van de selectie en hoeveel mensen daarmee geholpen zijn. Het proces van aanvragen loopt. Er zijn enorm veel e-mails die moeten worden afgewerkt.”

Dan zal ook bekend worden hoeveel geld er nog beschikbaar is en op welke manier dat verdeeld zal worden. Een voorwaarde van de NOW-regeling is dat de werknemer de vaste krachten in dienst houdt en salaris betaalt. De werkgever hoeft het NOW-bedrag niet terug te betalen. Mc William: ,,Dit is de verantwoordelijkheid van de overheid, die leggen we niet bij de ondernemers.”

De toeristische sector kreeg niet alleen op Curaçao maar wereldwijd de hardste klappen door de maatregelen die landen namen na de uitbraak van het coronavirus. Op Curaçao treft de crisis ongeveer 16.000 mensen die werkzaam zijn in de sector. Mc William:

,,We werken nu aan plannen om weer terug te komen als toeristische bestemming. Dan is het belangrijk dat we die mensen behouden die met zo veel enthousiasme in de sector werken.”

De MEO-minister had gisteren nog geen cijfers over wat concreet de schade is en hoeveel toeristische bedrijven de crisis niet zullen overleven. Aan het einde van de maand zal duidelijker zijn welke bedrijven er doorheen komen en welke niet. Mc William:

,,Maar veel bedrijven zullen niet al hun personeel in dienst kunnen houden. Daarvan zijn wij ons bewust en daarom hebben we ook noodhulp gevraagd aan Nederland. Niemand weet hoe lang dit nog gaat duren. Daarom is het ook zo belangrijk dat we ons aan de regels houden van hygiëne en afstand houden. We willen verder en niet weer een stap terug moeten doen.”

Bron: Antilliaans Dagblad