AD | Medeleven Rhuggenaath aan Rutte

Willemstad – De Curaçaose premier, Eugene Rhuggenaath, heeft onlangs opnieuw zijn medeleven uitgesproken aan zijn collega-ambtgenoot Mark Rutte, minister-president van Nederland, tevens voorzitter van de Rijksministerraad.

Rhuggenaath spreekt aan Rutte en aan minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn dank uit voor de betrokkenheid en het begrip van de regering in Den Haag voor de situatie in de Caribische delen van het Koninkrijk, die – net als Nederland – economisch zwaar worden getroffen door de pandemie die het coronavirus veroorzaakt.

Ook wil Rhuggenaath zijn medeleven uitspreken voor de direct getroffenen in Nederland. ,,De directe impact van het coronavirus treft Nederland diep”, aldus de premier van Curaçao. Steeds duidelijker wordt welke enorme gevolgen het virus heeft op de gezondheidszorg en medische situatie in het Europese deel van het Koninkrijk, waar corona tot en met zondag al ruim 771 doden eiste. Dat gaat in politiek Willemstad zeker niet ongemerkt voorbij.

Alle landen hebben hun handen vol, maar Rhuggenaath staat daarbij toch ook extra stil bij de situatie in Nederland. Hij geeft aan dat Curaçao bereid is – zoals ook besproken in het overleg tussen de vier ministers van Volksgezondheid – naar vermogen de gezondheidszorg in het Caribisch deel van het Koninkrijk te ondersteunen.

Dat wil dus zeggen óók Bonaire, Sint Eustatius, Saba (de BES-eilanden die integraal deel uitmaken van de Nederlandse Staat), Sint Maarten en indien nodig Aruba.

Bron: Antilliaans Dagblad