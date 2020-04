AD | Medici uit VS weer teruggestuurd

Willemstad – De 84 medici en zorgverleners die deze week uit de Verenigde Staten (VS) zijn aangekomen worden morgen of overmorgen weer teruggestuurd. Dat is gisterenavond in een ingelaste persconferentie door epidemioloog Izzy Gerstenbluth en Gezondheidsminister Suzy Camelia-Römer (PIN) gemeld.

Reden: binnen de groep is een persoon, naar achteraf blijkt, in de VS positief getest op Covid-19. Deze vrouw is dus op het vliegtuig gestapt zonder de testresultaten af te wachten. Naar nu blijkt was de vrouw begin april al positief getest, maar ze vertoonde geen symptomen meer. Gerstenbluth legt uit dat het kan zijn dat ze genezen is en dat de test nog positief is gebleken zonder dat ze besmettelijk is.

Maar het kan ook zijn dat ze wéér ziek geworden is en dat ze wel anderen heeft kunnen infecteren. De groep, werkzaam voor een Amerikaans bureau dat medische uitzendingen verzorgt, is aangetrokken door Nederland en hun aanwezigheid was door Nederland als voorwaarde gesteld bij de levering van medische apparatuur en middelen voor de covid-19-pandemie.

Ook Aruba heeft medici vanuit dezelfde organisatie toegestuurd gekregen en zal net als Curaçao de groep terugsturen, want de medici zijn met hetzelfde vliegtuig deze kant op gekomen.

Het besluit is in gezamenlijk overleg met de Nederlandse en Arubaanse collega-ministers genomen, zo legt Camelia-Römer uit. ,,We hebben hier al zoveel offers gebracht om gezond te blijven, dan kan het niet zo zijn dat nu juist deze groep zorgverleners het virus alsnog komt verspreiden.”

Daar komt bij dat er volgens de minister niet alleen verkeerd gehandeld is vanuit de VS door de testresultaten niet af te wachten, maar het is ook gebleken dat de zorgverleners met een andere verwachting naar het eiland kwamen en zich blijkbaar niet hebben gerealiseerd dat op Curaçao een lockdown geldt. Want op de eerste avond van de verplichte tweeweekse quarantaine die zij op het eiland in acht moesten nemen, was er een gezellig samenzijn bij de bar van het hotel.

,,Ze hadden zich professioneel moeten gedragen en de quarantaine moeten respecteren en ook begrijpen”, aldus Camelia-Römer. Gerstenbluth verder:

,,Omdat de zorgverleners er waren als back-up voor het geval we meer besmettingen zouden krijgen met het versoepelen van de maatregelen, is het mogelijk ze nu terug te sturen. Die ruimte hebben wij. Ons snelle handelen maakt dat we denk ik niet veel risico hebben gelopen. We gaan vooralsnog door met het versoepelen van de maatregelen.”

Het contract is beëindigd en mogelijk komt er volgende week een nieuwe groep naar het eiland, waarbij er ‘echt voor wordt gezorgd dat alle voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden’.

De vergoedingen en tickets van de Amerikaanse zorgverleners zijn betaald door Nederland, maar Curaçao draait op voor logies, eten en lokaal vervoer. Als de 84 Amerikanen 45 dagen waren gebleven, zouden de kosten voor het hotel en drie maaltijden per dag in totaal bijna een half miljoen gulden bedragen. Deze kosten zullen ook gaan gelden voor de nieuwe groep professionals uit de VS.

Secretaris-generaal Sharlon Melfor van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) laat desgevraagd weten dat de Amerikanen zijn ondergebracht in drie hotels in Otrobanda. Daarvoor is gekozen omdat dat in de buurt is van het Curaçao Medical Center (CMC) en het gebouw van het voormalig Sint Elisabeth Hospitaal (Sehos). Want als het nodig is en er toch veel meer patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis moeten worden opgenomen, dan wordt het Amerikaanse personeel op deze twee locaties ingezet.

De kosten per persoon per dag zijn ongeveer 70 gulden per overnachting in deze hotels en ongeveer 60 gulden voor drie maaltijden. Wat voor vervoer in rekening moet worden gebracht, is nog niet bekend. Melfor: ,,Wat betreft het transport van de hotelaccommodatie in Otrobanda naar CMC en Sehos zijn we nog in gesprek met een aantal aanbieders.”

Donderdag zei epidemioloog Izzy Gerstenbluth dat het contract met het internationale bureau dat Nederland heeft ingeschakeld uitgaat van een periode van 45 dagen, met de mogelijkheid van verlenging met nog eens 45 dagen. Dan komt het rekensommetje in ieder geval op bijna een half miljoen gulden: 85 x 130 x 45 = 497.250 euro.

De medici uit de VS waren intensivisten, algemeen verplegers en paramedici en verplegers gespecialiseerd in intensieve zorg. Ook Cuba is bereid ongeveer twintig zorgverleners te sturen. De extra handen aan het bed zijn nodig omdat Nederland eerder al het materiaal stuurde voor het inrichten van twaalf extra ic-bedden met beademing. Ook Aruba heeft met de Nederlandse hulp twaalf extra plekken en Bonaire zes. Eerder zei GMN-minister Suzy Camelia-Römer dat in CMC 32 bedden klaar staan voor Covid-patiënten en in Sehos nog eens 84 bedden. Patiënten met Covid-19 die in het ziekenhuis terechtkomen hebben vaak intensieve zorg nodig en krijgen zuurstof toegediend of worden op de intensive care (ic) beademend. Als het nodig is, kan Sehos opschalen naar 167 bedden. Het uitbreiden van de capaciteit gebeurt uit voorzorg. ,,We zijn nu in een fase waarin de voorzorgsmaatregelen worden afgebouwd”, zei epidemioloog Gerstenbluth deze week. ,,Dan is er een reëel risico dat er meer besmettingen komen. Met meer capaciteit, winnen we tijd om daarop in te spelen.”

Bron: Antilliaans Dagblad