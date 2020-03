AD | Meer appartementen in Punda

Willemstad – Er komen steeds meer appartementen in stadsdeel Punda. In de komende maanden worden er tussen de 20 en 25 appartementen opgeleverd, zo leert een korte rondgang door het Antilliaans Dagblad.

Daarnaast zal naar verwachting binnen één tot twee jaar gestart worden met de bouw van nog eens 30 tot 35 extra appartementen. ,,Het wonen boven winkels wordt steeds normaler in Punda”, zegt Carine Ghazzi, directeur van Downtown Management Organization (DMO). ,,En dat is goed voor de levendigheid en economie van Punda.” Gesproken wordt over een ‘bijna verdubbeling’ qua vierkante meters als het gaat om appartementswoningen, terwijl dit nog relatief nieuwe ontwikkeling is. In de afgelopen periode zijn er al 23 appartementen bijgekomen of gerenoveerd. In 2017 was er nog maar 8.600 vierkante meter aan woningen in Punda. De komende paar jaar tot 2022 zal er naar verwachting minimaal 8.000 m2 bij komen.

In 2017 berekenden OeverZaaijerLyongo en Heren 2, in opdracht van DMO, dat er 18.000 potentiële vierkante meters zijn, om gebruikt te worden voor bewoning. ,,Dit zijn panden die een externe toegang hebben en waarvan de bovenruimte leeg is of als opslag wordt gebruikt”, legt Ghazzi uit. Dat er veel vraag is naar wonen in de binnenstad is volgens haar ‘duidelijk’. DMO krijgt naar eigen zeggen veel verzoeken binnen van mensen die een appartement in de stad zoeken. ,,De appartementen voor lange termijn zijn snel verhuurd na oplevering, vaak zelfs al vóór oplevering.”

De appartementen die voor vakantieverhuur worden aangeboden hebben een bezettingsgraad van meer dan 80 procent, aldus de DMO-directeur. ,,De eigenaren dragen daarbij logeergastenbelasting of omzetbelasting af aan de overheid.” En er is meer leven en bedrijvigheid in het centrum. ,,De huidige bewoners van de stad is een mix van winkeleigenaren, studenten, kunstenaars, professoren en jonge werknemers”, legt Ghazzi uit.

,,Meer inwoners in Punda zorgt voor een stijgende vraag naar koffietentjes, lunchzaken en andere horecabedrijven.” Maar economisch gezien zorgt een toename van de bevolking in hartje Willemstad ook voor de nodige nieuwe soorten winkels en dienstverlening. ,,Te denken valt aan een supermarkt, fitnesschool, yogastudio, kinderopvang. Ook stijgt de veiligheid van de stad door de komst van meer bewoners”, somt de DMO-functionaris de voordelen op.

Tegelijkertijd blijft er oog en aandacht voor het belang van het behoud van de historische waarde van Punda. ,,Het gebruik van de bovenverdiepingen is belangrijk voor het behoud van het historische erfgoed. Wanneer bovenverdiepingen leegstaan of worden gebruikt voor opslag, of enkel bewoond door duiven en ongedierte, wordt een lekkage aan het dak pas opgemerkt wanneer het water de begane grond heeft bereikt. Hierdoor ontstaat er makkelijk achterstallig onderhoud. De komst van appartementen zorgt voor een verbetering van de kwaliteit van de panden.”

Diverse stakeholders zijn betrokken bij het stimuleren van bewoning in het centrum. Zo maken veel eigenaren gebruik van de zeer gunstige regeling van Monumentenfonds, waarbij een subsidie tot 60 procent wordt verleend wanneer in een monumentaal pand woningen worden ontwikkeld.

,,Volgens DMO zou deze regeling doorgetrokken moeten worden naar niet-monumenten binnen de Unesco-werelderfgoed-stad, waardoor meer pandeigenaren gestimuleerd worden om tot bouw van woningen over te gaan.” De grootte van de appartementen loopt uiteen van 50 m2 tot 250 m2. ,,Voor ieder wat wils dus.”

De vakantieverhuur varieert tussen de 40 tot 130 dollar per nacht. Langetermijnverhuur naar schatting van 750 tot 2.500 gulden per maand.

Bron: Antilliaans Dagblad