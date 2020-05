AD | Meer testmogelijkheden voor Covic-19

Willemstad – Het crisisteam overweegt een drive-thru te openen waar mensen zich kunnen laten testen op besmetting met het coronavirus Sars-CoV-2. Een dergelijk systeem bestaat al in het buitenland en nu wordt met een pilot onderzocht of het een geschikte methode is voor Curaçao.

Dat zei epidemioloog Izzy Gerstenbluth, operationeel medisch leider, gisteren tijdens een persconferentie. De drive-thru zou bijdragen aan de uitbreiding van de testmogelijkheden op het eiland. In deze fase van de afbouw van de voorzorgsmaatregelen is het belangrijk dat de gevolgen daarvan snel in kaart worden gebracht.

Vanaf vandaag is alleen de avondklok nog van kracht tussen 21.00 uur en 6.00 uur en zijn de plachi di dia en shelter in place overdag ingetrokken. Mocht het aantal bevestigde besmettingsgevallen (16 sinds 24 april) met grote aantallen toenemen, dan moet direct actie ondernomen worden om een grote uitbraak te voorkomen. Detecteren, isoleren en het opsporen van contacten, vat Gerstenbluth de wereldwijd toegepaste aanpak samen. ,,Op die manier voorkom je dat de boel uit de hand loopt.”

Van de zestien Covid-19-patiënten waren er tot gisteren veertien genezen. Een patiënt ligt nog in het Curaçao Medical Center (CMC) en een is in maart overleden. De lockdown kan grotendeels van het slot omdat er sinds 24 april geen patiënten bij zijn gekomen en er tot nu toe slechts drie coronapatiënten werden opgenomen in het ziekenhuis. De testcapaciteit is uitgebreid maar tijdens de lockdown dienden zich nauwelijks patiënten aan. Op 24 april waren er 304 mensen getest en gisteren waren dat er 389. ,,Bij de huisartsen melden zich steeds minder mensen met verschijnselen van infectieziekten”, zegt Gerstenbluth. ,,Mensen met bijvoorbeeld een verkoudheid of buikgriep, maar dus ook met symptomen van Covid-19. Dat is het bewijs dat de maatregelen effect hebben gehad. We kunnen ervan uitgaan dat er weinig gevallen zijn op het eiland.”

Maar honderd procent zekerheid is er niet. Het is mogelijk dat er her en der groepjes mensen onder de radar zijn gebleven die toch besmet zijn, maar zich niet hebben gemeld bij een arts. Vanwege het regime van keda kas, thuisblijven, bewogen zij zich tot nu toe vooral in een klein gebied, maar vanaf vandaag kan iedereen weer overal naartoe. De kans op besmettingen is daarom groter. Dat is ook de reden dat preventief de capaciteit van ic-bedden en gespecialiseerd personeel is uitgebreid. Mochten zich dan toch veel meer Covid-19-patiënten aandienen dan is er meer lucht en kan stapsgewijs worden opgeschaald, maar wordt voorkomen dat het eiland in een keer terug bij af is en weer op slot moet. De focus is drieledig, legt Gerstenbluth uit. De aandacht is speciaal gericht op groepen waarvan de leden ziek worden, op een toename van opnames van ernstig zieken in CMC en op een toename van infectieziekten in het volgsysteem van de huisartsen en medisch specialisten. In alle drie de gevallen wordt er dan gecontroleerd op Covid-19.

Bron: Antilliaans Dagblad