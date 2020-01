AD | Megavordering RdK om wanprestatie

Willemstad – Refineria di Kòrsou (RdK) vordert 100 miljoen dollar bij Refineria Isla, omdat de raffinaderij langer dan achttien maanden onder de maat presteerde.

Het bedrag staat gelijk aan vijf jaar huur op basis van de leaseovereenkomst die op 31 december verliep. Dat heeft RdK op 30 december in een brief aan Refineria Isla laten weten.

In een persbericht diezelfde dag legt RdK uit dat er géén sprake is van een beslaglegging op tegoeden, producten of middelen. Het recht op het bedrag vloeit voort uit een artikel in de leaseovereenkomst die was afgesloten met Refineria Isla, dochtermaatschappij van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA.

Dat zegt dat ‘in het geval PdVSA de raffinaderij voor een periode van ten minste achttien maanden exploiteert zonder een optimaal resultaat, RdK het recht behoudt de overeenkomst te beëindigen en vervolgens een bedrag te vorderen gelijk aan dat van een aantal jaren huur’. Dat moest wel gebeuren voordat de leaseovereenkomst verviel, schrijft RdK.

Door op 30 december actie te ondernemen ‘heeft RdK het recht van Curaçao op de fondsen gegarandeerd’. RdK benadrukt dat de uitbetaling van cessantia aan de werknemers door Refineria Isla niet in gevaar komt. ,,Wij zijn ervan overtuigd dat Refineria Isla haar verplichtingen zal nakomen, zoals zij dat altijd heeft gedaan, zeker wanneer het de personeelsleden betreft.”

Bron: Antilliaans Dagblad van 3 januari 2020