AD | Monique en kleine André genieten van optreden André Hazes op Curaçao

Het was hét showbizznieuws van 2019: de breuk tussen André Hazes en Monique Westenberg, mede door de nieuwe relatie van de zanger met Bridget Maasland. Al het drama dat die split-up met zich meebracht, lijkt inmiddels verleden tijd. Monique bezocht gisteren samen met hun zoontje André een repetitie voor een optreden van zijn vader op Curaçao.

André Hazes treedt de komende dagen op op Curaçao en daarvoor krijgt hij support uit onverwachte, maar vertrouwde hoek. Op beelden die Monique Westenberg deelt op Instagram zien we dat ze bij een repetitie is van haar ex-vriend. De 42-jarige blondine heeft haar zoontje André ook meegenomen en die zingt een stukje mee met zijn vader. ,,Met zijn held”, schrijft ze daarbij. Op haar Instagram-stories is te zien dat ze later op de avond ook het optreden van de 26-jarige volkszanger heeft bijgewoond.

Bekende en onbekende vrienden van Monique reageren enthousiast op de video. Zo plaatsen onder anderen Yolanthe Cabau en Patty Brard hartjes bij de video.

Iemand anders schrijft: ‘Alle respect voor jullie hoe jullie er alles aan doen om samen de kleine jongen een fijne jeugd te geven. Jullie mogen trots zijn op jezelf. Wat heeft kleine André 2 prachtige en warme ouders.’

Het lijkt er op dat alles koek en ei is tussen André en Monique. Zeker omdat zijn nieuwe liefde Bridget inmiddels op het vliegtuig is gestapt en ook onderweg is naar het Caraïbische eiland.

