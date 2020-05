AD | Morgen repatriëringsvlucht VS

Willemstad – Morgen komt een eerste groep Curaçaose studenten samen met andere ingezetenen terug uit de Verenigde Staten (VS). Het gaat om ongeveer vijftig mensen. Dat gebeurt in samenwerking met het Amerikaanse consulaat.

Het toestel uit de VS komt naar Curaçao om gestrande Amerikanen op te halen. ,,We hebben de mogelijkheid aangegrepen om onze ingezetenen naar het eiland terug te brengen”, zei minister Zita Jesus-Leito van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) gisteren tijdens een update in verband met Covid-19.

De repatriëring van ingezetenen is mogelijk nadat gisteren een nieuw decreet van kracht ging dat bepaalt dat drie groepen het land binnen mogen komen: ingezetenen die toestemming hebben gekregen, studenten in het buitenland die vanwege de uitbraak van Covid-19 in een moeilijke situatie verkeren en personen in het Koninkrijk die zich hebben voorbereid om op Curaçao te gaan wonen.

Voor ingezetenen geldt dat zij zijn ingeschreven in het bevolkingsregister en in het bezit zijn van een retourticket. In principe betalen zij de kosten van hun vlucht zelf maar ‘de overheid probeert die zo laag mogelijk te houden’, zegt Jesus-Leito. Studenten hoeven niet te betalen voor de vlucht naar Curaçao. Volgens de VVRP-minister hadden zich gisteren ongeveer 500 mensen geregistreerd om in aanmerking te komen voor een repatriëringsvlucht.

Het merendeel zit vast in Nederland, de VS, Colombia, Venezuela en de Dominicaanse Republiek. ,,Maar er zijn over de hele wereld verspreid gestrande reizigers”, zegt Jesus-Leito. ,,Zuid-Afrika, Libanon, Duitsland.” Wanneer mensen terug kunnen komen is onder andere afhankelijk van de beschikbaarheid van vluchten. Belangrijk is dat wie terug wil zich meldt via de website van de Curaçaose overheid. Jesus-Leito: ,,Geef ook duidelijk aan in welke omstandigheden je verkeert.”

Iedereen die op luchthaven Hato aankomt moet eerst veertien dagen verplicht in quarantaine in een door de overheid aangewezen locatie met toezicht. Dat is om er zeker van te zijn dat mensen zich aan de regels houden en te voorkomen dat op het eiland mensen besmet raken met het coronavirus Sars-CoV-2.

De kosten van de quarantaine (lokaal transport, drie maaltijden per dag, kamer et cetera) zijn ongeveer 200 gulden per persoon per dag, zegt secretaris-generaal Sharlon Melfor van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN). De overheid dekt die kosten voor gestrande Curaçaose reizigers, maar ook voor studenten. Mensen die met toestemming voor privézaken of werk komen, betalen zelf voor het ticket en de quarantaine.

Het team van Geneeskunde en Gezondheidszaken (G&Gz) controleert op symptomen van Covid-19. Pas als na veertien dagen een test bevestigt dat er geen besmetting is, mag een persoon naar huis. Wie wel ziek wordt, moet eerst genezen en blijft tot die tijd afgezonderd in isolatie.

Bron: Antilliaans Dagblad