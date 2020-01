AD | Multimiljonair koopt groot deel Bonaire

Kralendijk/Amsterdam – De Nederlandse multimiljonair Meine Breemhaar is de nieuwe eigenaar van Plantage Bolivia op Bonaire. Dat achterhaalde verslaggever Joop Bouma van de Nederlandse krant Trouw, die op Bonaire was.

De afgeblazen verkoop, waarover de Amigoe vorige week berichtte, blijkt een truc te zijn om de verkoop via een omweg alsnog door te laten gaan. De plannen voor de ontwikkeling van het natuurgebied gaan volgens de koper gewoon door.

Ondernemer Breemhaar heeft namelijk de complete nv Bonaire Properties overgenomen en krijgt daarmee de plantage Bolivia en enkele kleinere plantages op Bonaire in eigendom. Oud-gezaghebber Richard Hart, die het gebied erfde en nu als minderheidsaandeelhouder namens Bonaire Properties het woord voert, bevestigde tegenover de Amigoe dat de oorspronkelijke omstreden plannen voor de verkoop van de baan waren, maar zei enigszins geheimzinnig half januari met meer informatie te komen.

Nu blijkt dus dat de nv, de formele eigenaar van Bolivia, in zijn geheel is verkocht. Breemhaar is een van de rijkste ondernemers van Nederland en zet de plannen voor het 3.000 hectare grote gebied door. Er komen onder andere duizend woningen en een eco resort.

Trouw sprak ook met Henk Nijland van de vereniging van eigenaren van woningen aan de rand van Bolivia, Lugá Alehá, die eerder in het Antilliaans Dagblad al zijn bezwaren kenbaar maakte. De vereniging had het eerste recht op aankoop, maar kon de 12 miljoen dollar niet bij elkaar krijgen.

In Trouw zegt investeerder Breemhaar dat de natuur er alleen maar bij gebaat is: ,,De natuur is daar echt niet ongerept. Het gebied is de laatste dertig jaar sterk verwaarloosd, het is nu een door geiten kaalgevreten bende. Door ons project zal het er alleen maar mooier en beter van worden, met meer natuur ook.” De bebouwing zal hooguit 2 procent van het gebied beslaan.

Volgens de website van het project gaat het overigens om veel meer. Dat plan werd gemaakt door vermogensadviseur Frans Vinju uit Breda, die bemiddelde tussen Hart c.s. en de projectontwikkelaar. De bestemming ‘open landschap’ staat ontwikkeling niet in de weg, zegt Hart.

Ook gedeputeerde James Kroon laat aan verslaggever Bouma weten zich geen zorgen te maken: ,,Wij hebben economische ontwikkeling nodig op Bonaire. Wij willen doorgroeien, maar met behoud van natuur en cultuur.” Volgens Kroon heeft het Bestuurscollege alle aandacht voor natuurbehoud en is het heel terughoudend met bouwplannen.

Volgens de reportage in Trouw is de natuur overigens wel degelijk in gevaar. Verslaggever Bouma sprak met natuurliefhebber Johan de Blerk, die zich grote zorgen maakt over de teloorgang van de natuur op Bonaire. Niet alleen vreten geiten en ezels alles kaal, de overheid en grondeigenaren doen veel te weinig aan natuurbehoud. Op plantage Bolivia, 10 procent van Bonaire, staat kwetsbaar droog tropisch bos. De krant verwijst ook naar het recente rapport van Wageningse wetenschappers die een ‘zeer ongunstige toekomst’ zien voor dit belangrijke type Caribisch bos.

In Trouw geeft Nijland van de vereniging van eigenaren van Lugá Alehá toe dat hij een ‘nimby’ (not in mij backyard) is. Maar hij geeft wel degelijk om de natuur: ,,Ik heb hier nog nooit iets van natuurbeleid gezien en ik kom hier al sinds 1992. Er zit een enorme kloof tussen wat er met de mond wordt beleden en wat wordt uitgevoerd.”

Nijland heeft Nederlandse natuurorganisaties benaderd. Natuurmonumenten liet weten niet actief te zijn in de overzeese gebiedsdelen. Het Wereldnatuurfonds, dat wel actief is op Bonaire, zegt de ontwikkelingen te volgen en mogelijk in actie te komen zodra de bouwvergunningen worden aangevraagd.

Bij de Kamer van Koophandel van Bonaire staan bij Bonaire Properties nv, opgericht in december 1968, twee directeuren ingeschreven: Richard Hart en de Amerikaan Ronald Rubin.

Bron: Antilliaans Dagblad