AD | Na vrijdag besluit over komst toeristen naar Bonaire

Kralendijk – Het blijft nog even spannend of Bonaire vanaf 1 juli weer toeristen mag toelaten op het eiland.

Pas wanneer de extra intensive care (ic)-capaciteit en de beademingsapparaten die vanuit Nederland zijn ingevlogen operationeel zijn én de lokale gezondheidsdienst voldoende is toegerust om zo nodig op grote schaal te testen, kan Bonaire op die datum worden heropend voor internationaal toerisme.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft daarover afgelopen dinsdag met gezaghebber Edison Rijna een gesprek gehad.

Het staat dus nog niet vast dat Bonaire vanaf 1 juli weer toeristen kan ontvangen. ,,Pas wanneer is vastgesteld dat uitvoering is gegeven aan de adviezen van het door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geleide Outbreak Management Team Cariben kunnen de toeristen weer komen”, aldus Blokhuis gisteren tijdens een debat met de Tweede Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties.

Morgen zal Blokhuis opnieuw in gesprek gaan met Rijna en pas daarna zal het besluit vallen of het verantwoord is vanaf 1 juli gefaseerd en voorlopig alleen uit ‘veilige’ landen afkomstige toeristen te ontvangen. De bewindsman complimenteerde de autoriteiten van de zes eilanden met de wijze waarop zij zijn omgegaan met de corona-pandemie.

Kamerlid Chris van Dam van het CDA vroeg staatssecretaris Mona Keijzer van het ministerie van Economische Zaken (EZK) wat zij kan doen om te bevorderen dat Nederlanders weer in groten getale naar de Caribische delen van het Koninkrijk op vakantie gaan. Zo kunnen zij een steentje bijdragen aan het economisch herstel van de eilanden. De bewindsvrouw verklaarde dat er intensief wordt samengewerkt met de toeristenbureaus.

