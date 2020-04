AD | Nafls 3,5 Miljoen voor kleinbedrijf

Willemstad – Voor de financiering van het micro-, klein- en middenbedrijf is er 3,5 miljoen gulden beschikbaar. De kredietfaciliteiten zijn bedoeld voor kleine bedrijven die zijn getroffen door de voorzorgsmaatregelen die de overheid heeft genomen om een uitbraak van de ziekte Covid-19 te voorkomen op Curaçao.

De financieringsaanvragen worden verwerkt via het online steunpunt Mi Negoshi van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO). ,,Het gaat om het hart van onze economie”, zei MEO-minister Giselle Mc William gisteren tijdens een persconferentie.

Het bedrag van 3,5 miljoen gulden voor noodsteun aan ondernemingen in het micro-, klein- en middenbedrijf die in problemen zijn geraakt is beschikbaar dankzij ontwikkelingsbank Obna en Korpodeko. Mc William: ,,De bedoeling is dat het bedrag wordt verhoogd tot 40 miljoen gulden.”

De steun aan het micro-, klein en middenbedrijf is een van de voorstellen van de Commissie Noodfonds Covid-19. Bedrijven in de zwaarst getroffen sectoren kunnen een beroep doen op een kredietfaciliteit tot maximaal 100.000 gulden. Werkgevers die de inkomsten van hun bedrijf met meer dan 25 procent zagen afnemen, krijgen via de Noodregeling overbrugging werkgelegenheid (NOW) financiële hulp om maandelijks 20 tot 80 procent te kunnen dekken van de loonkosten.

Maar wel onder voorwaarde dat vaste krachten niet worden ontslagen. Want uitgangspunt van het solidariteitspakket van de regering is dat een massaal ontslag van werknemers in ieder geval de komende drie maanden wordt voorkomen. Kleine ondernemers en ondernemers zonder personeel krijgen maandelijks 1.335 gulden, maar allereerst diegenen die de hardste klappen kregen, zoals in het openbaar vervoer, kleinhandel en entertainment.

Minister Mc William constateert dat de meeste financiële instellingen hun klanten tegemoetkomen in de crisistijd en wat soepeler zijn wat betreft het afbetalen van leningen. Maar de MEO-minister is ook bezorgd, omdat niet álle banken dat beleid volgen en klanten meer ruimte geven wat betreft het aflossen van hun schuld.

Mc William vindt het immoreel ‘dat een instelling nu geld verdient bovenop de pijn die mensen lijden’. ,,Als iemand zijn baan kwijt is, dan is het niet meer dan menselijk om de regeling aan te passen.” Mc William roept de bankiersvereniging op actie te ondernemen als blijkt dat een financiële instelling niet solidair is.

Premier Eugene Rhuggenaath merkt op dat mensen tegelijkertijd wel zo veel mogelijk aan hun verplichtingen moeten blijven voldoen en noemt specifiek de afdrachten van premies aan de Sociale Verzekeringsbank. ,,Bedrijven en mensen die wel een inkomen hebben, moeten hun verantwoordelijkheid nemen en de premies betalen.”

Ook het betalen van de water- en elektriciteitsrekening is juist nu belangrijk. Rhuggenaath: ,,Allereerst hebben we ervoor gezorgd dat alle huishoudens water krijgen en aan de regels van hygiëne kunnen voldoen, zoals regelmatig en grondig handen wassen.”

Maar een utiliteitsbedrijf als Aqualectra voelt ook de gevolgen van de maatregelen door het wegvallen van grootgebruikers, zoals de hotels. ,,Ook Curoil heeft minder inkomsten nu er minder auto’s op de weg zijn. We moeten nagaan hoe we die bedrijven steun kunnen bieden, zodat zij deze periode overleven. Maar ook deze bedrijven moeten maatregelen nemen door efficiënter te werken en te bezuinigen, bijvoorbeeld op salarissen.”

Minister Mc William zegt dat juist om het bedrijf gezond te houden het niet mogelijk is om huishoudens gratis water en elektriciteit te bieden. ,,Mensen kunnen een betalingsregeling overeen komen en wie al zo’n regeling heeft kan vragen die aan te passen voor deze periode. Aqualectra moet op de been blijven en als een gezond bedrijf uit de crisis komen.”

