AD | Nederlander verdachte in Larimarzaak

Philipsburg – Voormalig topman Ronald Philipse van het Nederlandse bouwbedrijf Janssen de Jong wordt verdacht van betrokkenheid bij de omkoping van de Sint Maartense politicus Theo Heyliger.

Dat wordt bevestigd door het Openbaar Ministerie (OM) en het Team Bestrijding Ondermijning (TBO). In de Larimarzaak worden voormalig directeur van bouwbedrijf Windward Roads Janhendrik Boekaar en voormalig bedrijfsadviseur Ronald Maasdam verdacht van het omkopen van Heyliger.

Windward Roads is een dochteronderneming van Janssen de Jong. Philipse wordt verdacht van medeplegen van of medeplichtigheid aan ambtelijke omkoping, zo meldt het Eindhovens Dagblad. Het OM beslist binnenkort of er een strafzaak wordt aangespannen tegen Philipse. Boekaar staat terecht in de strafzaak. Hij gaf toe dat onder zijn leiding in totaal 600.000 dollar is betaald aan Heyliger om overheidsopdrachten zeker te stellen.

Boekaars advocaat zei tijdens de hoorzitting op 22 januari, in reactie op de aantijgingen, dat het onjuist is dat alle aandacht op Boekaar is gericht, omdat hij niet met de vermeende misstanden is begonnen. De advocaat zei dat deze werden geïnitieerd door en doorliepen tot aan de raad van bestuur. Het Openbaar Ministerie laat weten dat inmiddels vaststaat dat meer vertegenwoordigers van het bouwconcern een rol hebben gespeeld.

Zo is het hoofd Financiën van Windward Roads een taakstraf van 80 uur aangeboden voor vervalsing van de administratie. Volgens de advocaat van Boekaar gaf Philipse toestemming voor de betaling aan Heyliger. Philipse was tot eind 2012 ceo van Janssen de Jong.

In 2013 en 2014 was hij voor het bouwbedrijf de areamanager in het Caribisch gebied, aldus het Eindhovens Dagblad. De Larimar-zaak tegen Heyliger, Boekaar, Maasdam en twee andere medebeklaagden zal worden behandeld door het Gerecht van eerste aanleg op Sint Maarten gedurende vijf dagen van hoorzittingen die beginnen op maandag 9 maart.

Bron: Antilliaans Dagblad van 7 februari 2020