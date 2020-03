AD | Negen gevallen van corona op Aruba

Oranjestad – Aruba heeft sinds gisteren te maken met negen bevestigde gevallen van het coronavirus. Dat maakte premier Evelyn Wever-Croes bekend tijdens een persconferentie.

Zaterdagavond – toen er acht gevallen bekend waren – werd nog door de minister-president bekendgemaakt dat er drie nieuwe gevallen van covid-19 waren en dat voor het eerst sprake lijkt te zijn van een lokale besmetting. Zeven van de toen nog acht patiënten hadden het virus in het buitenland opgelopen.

Van de drie gevallen die zaterdag bekend werden gemaakt, was één persoon in New York besmet en een ander in Miami. De derde patiënt leek op Aruba zelf besmet te zijn geraakt. Hoe de laatste patiënt besmet is geraakt, is vooralsnog onbekend.

Gisteren gaf de minister-president ook aan dat er extra streng zal worden gecontroleerd of de avondklok wordt gerespecteerd. De controles zullen in dit kader worden geïntensiveerd, aldus Wever-Croes.

Zaterdag werden nog verschillende personen aangehouden, die na het luiden van de avondklok gewoon nog op straat bleven.

Bron: Antilliaans Dagblad