AD | Nieuwe aanwas Lofo nodig

Bij Algemene Faculteit van de University of Curaçao (UoC), afdeling Lerarenopleiding Funderend Onderwijs (Lofo) hebben de studenten afgelopen vrijdag erg hun best gedaan een aantrekkelijke en leuke open dag te organiseren.

Hier worden studenten opgeleid tot leerkracht in het basisonderwijs, een beroep waar heel veel behoefte aan is.

Volgens Onderwijsminister Marilyn Alcalá-Wallé (PAR) is er een grote schaarste aan leerkrachten en wordt nu ook in Suriname gezocht naar leerkrachten die hier in het onderwijs werkzaam willen zijn.

Bron: Antilliaans Dagblad