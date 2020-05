AD | Nieuwe solidariteitsvakbond

Willemstad – Curaçao heeft op de Dag van de Arbeid, gisteren, een nieuwe vakbondscentrale gelanceerd, Sentral Solidaridat Sindikal, waarin tien vakbonden samenwerken.

Belangrijk doel van de centrale is om de kloof tussen vakbondsleiders en werknemers te dichten en daadwerkelijk inhoud te geven aan solidariteit en democratie, aldus de woorden van Errol Cova die in een filmpje, samen met Frensley Silié en Gherel Remilia uitleg geeft over het nieuwe initiatief.

De centrale grijpt de coronacrisis ook aan om uit te halen naar organisaties als de Kamer van Koophandel (KvK) en de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) die flexibilisering van de arbeidsmarkt voorstaan en naar de regering die oogluikend toestaat dat veel werkgevers de arbeidswetgeving negeren.

,,De hoge werkloosheid heeft gemaakt dat mensen zonder baan vaak werk hebben aangenomen zonder eisen te stellen aan de arbeidsvoorwaarden. Ook is niet aangesloten bij vakbonden onder druk van de werkgevers. In de afgelopen maand is nog maar eens goed zichtbaar geworden wat voor gevolgen de flexibilisering van de arbeidsmarkt voor gevolgen gehad heeft. Er is gehandeld tegen de bestaande wetgeving, waardoor nu mensen in één klap zonder werk zijn komen te zitten. Het gaat om 40.000 tot 60.000 werknemers. De achtereenvolgende regeringen hebben geen aandacht gegeven aan arbeidsbeleid en sociaal welzijn en niet gecontroleerd op bestaande wetgeving.

Gebrek aan controle heeft geleid heeft tot ontduiking van de wet en grote wanorde op de arbeidsmarkt. In deze coronacrisis wordt dit des te duidelijker”, aldus de vakbondsleiders. Opgesomd wordt wat tegen de wet en dus illegaal is:

,,Werknemers die op oproepbasis werken, mensen met een nul-urencontract waarbij geldt ‘no work no pay’, mensen die gedetacheerd worden via een uitzendbureau, freelancers en mensen die op zichzelf werken, zogenoemde zzp’ers.”

Mensen die nu zonder werk zijn komen te zitten, worden door de Sentral Solidaridat Sindikal aangespoord zich aan te sluiten. ,,Hoe zie je je kans op terugkeer in het arbeidsproces na de lockdown? Ga je alleen op zoek of ben je solidair met collega’s en verstevig je je positie door je aan te sluiten bij een vakbond? Hoeveel effectiever en voordeliger is het om te onderhandelen via een vakbond in plaats van alleen? Wat betekent Solidaridat Sindikal voor jou?”, zo wordt op de man af gevraagd.

Cova in het filmpje: ,,De Covid- 19-crisis drukt zwaar op ons en de behoefte aan solidariteit is groter dan ooit. We moeten af van het individualistische en materialistische gedachtengoed dat zich al jaren in onze neoliberale samenleving manifesteert. Het is vernietigend voor mens, milieu en democratie.”

Volgens de vakbondsleider is de situatie op Curaçao nog erger omdat er geen diversiteit is in de economie, waar het eiland te afhankelijk is van het kwetsbare toerisme. De huidige crisis is dus ook het gevolg van gebrek aan diversifiëring van de economie en de grote afhankelijkheid van het toerisme.

Hand in eigen boezem

De drie vakbondsmannen die in het filmpje spreken, steken ook de hand in eigen boezem: ,,Ook het vakbondswezen moet aangepast worden, zowel organisatorisch als strategisch. Er is de afgelopen drie jaar gewerkt aan de vorming van vakbondsleden. Er is ook aandacht geschonken aan het concept ‘solidariteit’. Het vakbondswezen moet de stem van de werknemers zijn en we zijn ons ervan bewust dat we op dit punt pas op de plaats moeten maken en ervoor moeten zorgen dat werknemers zich daadwerkelijk vertegenwoordigd voelen door de vakbondsleiders. We hebben het ook gehad over de vakbondstructuren, waarbij we op basis van solidariteit kunnen samenwerken in een democratische structuur met ruime deelname van werknemers.” De nieuwe vakbondscentrale bestaande uit de bonden PWFC, Apri, BTG, STrAF, SAP, STSK, SEU, Sitkom, STO en Hiwa en vertegenwoordigt zo goed als alle sectoren, aldus vakbondsman Frensley Silié.

Bron: Antilliaans Dagblad van 2 mei 2020