AD.nl | Misbruikverdachte Ghislaine Maxwell voor de rechtbank: ‘Ik ben onschuldig’

Update – Ghislaine Maxwell blijft voorlopig vastzitten. In een eerste rechtszitting tegen de vermeende ‘madam’ van zedenmisbruiker Jeffrey Epstein blijkt dat ze er met onder meer een valse naam in geslaagd is lang onder de radar te blijven.

Een rechter in New York besloot Maxwell vast te houden, omdat het risico dat ze op de vlucht slaat te groot is. In een zitting die vanwege het coronavirus afgehandeld werd per videoverbinding schetsten aanklagers hoe Maxwell zich het afgelopen jaar ingenieus verborgen wist te houden voor de buitenwereld. Het afgelegen huis in New Hamsphire waar ze twee weken gelden werd gearresteerd kocht ze vorig jaar door zich voor te doen als Britse journalist, beschreef aanklager Alison Moe.

Maxwell stelde zich aan een makelaar voor als Jen Marshall, en vertelde dat ze aan een boek werkte. De man die met haar meekwam, ook een Brit, zei Scott Marshall te heten en beschreef zichzelf als ex-militair. De makelaar herkende Maxwell later in foto’s bij berichten over haar arrestatie. Tegen de FBI had Maxwell verklaard dat het huis eigendom was van ‘een bedrijf’, dat ze de naam niet kende maar dat ze er tijdelijk mocht verblijven.

Medeplichtigheid

Justitie beschuldigt Maxwell van medeplichtigheid aan misbruik van tienermeisjes in de jaren negentig door Jeffrey Epstein, de rijke seriemisbruiker met vrienden onder de groten der aarde. Hij overleed vorig jaar in zijn cel na zelfmoord. Maxwell zou meisjes geronseld hebben door vriendschap met hen te sluiten en deed soms mee aan het misbruik. Daar loog ze over onder ede, volgens de aanklacht.

Sinds haar arrestatie hebben zich nieuwe getuigen gemeld. Haar hangt tot 35 jaar cel boven het hoofd. In de rechtbank verklaarde Maxwell gisteren dat ze alles ontkent. ,,Onschuldig, edelachtbare” klonk een tikje hese stem met Brits accent vanuit de gevangenis in Brooklyn. Slachtoffers, familieleden en journalisten konden meeluisteren via een speciale telefoonlijn.

Annie Farmer

Volgens justitie heeft Maxwell veel moeite gedaan onder de radar te blijven sinds Epstein vorig jaar werd gearresteerd. Ze wikkelde haar telefoon in aluminiumfolie, ogenschijnlijk in de hoop zo niet gevolgd te kunnen worden. Ze had voormalige Britse militairen ingehuurd om haar te beveiligen. Het huis verliet ze nooit, volgens een beveiliger.

Als ze iets nodig had, stuurde ze haar lijfwachten op pad met een creditcard. Ze gebruikte een nieuw emailadres en een nieuw telefoonnummer, onder de naam G. Max. Toen de FBI bij haar voor de deur stond en agenten haar verzochten de deur te openen, zagen ze hoe Maxwell zich omdraaide en achter een deur verdween. Om zich te verstoppen, stelt justitie. Agenten braken de deur open en vonden haar in een kamer.

Vluchtgevaarlijk

De rechter vreest dat ze de benen neemt als ze op borgtocht vrij zou komen, bijvoorbeeld door naar Frankrijk te vluchten. Daar is ze geboren. Maxwell heeft behalve de Britse en Amerikaanse ook de Franse nationaliteit. Frankrijk levert geen staatsburgers uit aan de VS. Maxwell heeft een aanzienlijk vermogen, deels verbogen gehouden voor justitie. Met geld zou ze manieren kunnen vinden om de VS te ontvluchten voordat het proces tegen haar begint, in juli volgend jaar.

Justitie heeft een solide zaak tegen Maxwell. ,,Het bewijs lijkt sterk,” constateert de rechter. Maxwells advocaten vroegen nog om huisarrest in plaats van detentie, omdat ze in de gevangenis het risico zou lopen geïnfecteerd te raken met Covid-19. De rechter vindt dat niet voldoende reden haar te laten gaan, omdat ze niet in een risicogroep valt.

,,We zullen mogelijk nooit weten hoeveel slachtoffer Ghislaine Maxwell heeft gemaakt,” zei Annie Farmer, die als 16-jarige betast werd door Epstein en de rechter nu vroeg zijn handlanger vast te houden. ,,Als zij vrij is, moet ik beschermd worden,” verklaarde een anonieme vrouw die zei ’s nachts een telefoontje te hebben gekregen waarin haar 2-jarige kind werd bedreigd om te voorkomen dat ze getuigde in een civiele zaak. In een verklaring zei zij: ,,Ik ben heel bang dat ze zal vluchten – haar enige doel is zelfbehoud.”

Maxwell is de dochter van de Britse mediamagnaat Robert Maxwell. Zij introduceerde Epstein bij de machtige vrienden van haar familie, onder wie de Britse prins Andrew, Donald Trump en de familie Clinton. ,,Ghislaine Maxwell is niet het monster dat de media en de overheid van haar hebben gemaakt,” benadrukte haar advocaat Mark Cohen. Volgens Cohen was Maxwell niet op de vlucht voor de FBI, maar voor de media en dreigementen. Hij gaf aan dat hij in het afgelopen jaar contact heeft onderhouden met justitie, en dat Maxwell zich dus helemaal niet verborgen hield. Justitie had haar via haar advocaten kunnen verzoeken om zich te melden, stelde Cohen. Justitie bestrijdt dat. ,,Die contacten waren niet substantieel en we kregen geen informatie over haar verblijfplaats.”

Bron: Algemeen Dagblad