AD.nl | Opnieuw nacht vol branden en vernielingen op Curaçao

Kort daarna bekogelde een groep jongeren in de wijk Koraal Specht een huis waar familie van Girigorie woont. De jongeren gebruikten onder meer stenen en flessen. Daarop ging een grote hoeveelheid agenten de wijk in.

Bij het vallen van de avond namen daarop de incidenten toe. Net als woensdagavond werden enkele leegstaande huizen in brand gestoken en ook veel stukken natuur. Ook werden de wegen bij een belangrijke rotonde geblokkeerd. Op verschillende plekken op het eiland werden autobanden op straat gelegd en in de brand gestoken. De politie en brandweer hebben hun handen vol aan alle incidenten.

Arrestaties

Woensdag werden meerdere mensen gearresteerd voor hun rol bij plunderingen en brandstichtingen in de binnenstad van Willemstad. Dat gebeurde nadat de oproerpolitie het Fortplein, waar een manifestatie was, had ontruimd met het gebruik van traangas.

De brandweer had z’n handen vol aan het blussen van verlaten huizen, maar ook bomen en struiken werden in brand gestoken, net als vuilnisbakken en zelfs op een grote rotonde werd brand gesticht. Ook kwamen er steeds nieuwe meldingen van vernielingen binnen.

De wijken Punda en Otrobanda zijn afgesloten tot in ieder geval vrijdagochtend.

Manifestatie

Een mars van vuilnismannen liep woensdag flink uit de hand toen de manifestanten op het Fortplein het aftreden van minister-president Eugene Rhuggenaath eisten. Daar klommen ze op auto’s, gooiden met flessen en forceerden een toegangspoort. Uiteindelijk verdreef de oproerpolitie de demonstranten, waarna er in de binnenstad branden werden gesticht, onder meer een politiewagen brandde uit. Ook werden er veel vernielingen gepleegd en winkels geplunderd.

Minister van Justitie Quincy Girigorie benadrukte het recht op manifestatie, maar veroordeelde de verstoring van de orde. De chef van het politiekorps, Mauricio Sambo, heeft woensdag zijn ontslag genomen. Volgens minister Girigorie had de menigte nooit het Fortplein mogen bereiken.

Rhuggenaath zei woensdag tijdens een persconferentie dat hij een kleine groep demonstranten had uitgenodigd voor een gesprek, maar dat deze uitnodiging werd geweigerd. De demonstranten eisten dat hij naar buiten kwam, wat Rhuggenaath niet deed. Daarna werden de demonstranten door de politie verdreven. Rhuggenaath veroordeelde de vernielingen, maar zegt nog steeds met de leiders van de demonstratie om de tafel te willen voor een gesprek.voor een gesprek.

Bron: Algemeen Dagblad