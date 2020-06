AD.nl | Oproep aan Rutte: Wees coulant naar Antillen

Jan Hoedeman | Algemeen Dagblad

Nederland moet de kille boekhoudersmentaliteit loslaten en zijn hart meer laten spreken in de tweede ronde van de coronasteun aan Curaçao, Aruba en Sint Maarten (CAS). Dat stelt een groep bekende Nederlanders in een open brief aan minister-president Mark Rutte.

Aanstaande vrijdag neemt het kabinet een beslissing over de voorwaarden waarop er steun wordt verleend aan de CAS-eilanden in de rijksministerraad.

Werkgeversvoorzitter Hans de Boer is een van de auteurs van de brief aan Rutte.

,,Er zitten nu een paar fatsoenlijke partijen in de regering van Curaçao. Als je ze nu uitmergelt met keiharde voorwaarden, krijgen ze straks na de verkiezingen weer een populist aan het roer waar je geen zaken mee kunt doen.’’

Bron: Algemeen Dagblad