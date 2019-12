AD | Nog snel nieuwe belastingwetten

Willemstad – Op de valreep en nog voordat 2019 afgelopen is, wil minister van Financiën Kenneth Gijsbertha (MAN) in een centrale commissievergadering van de Staten nieuwe belastingwetten bespreken. Vandaag wordt de centrale commissievergadering gehouden en op 30 december is de openbare vergadering waarin de Landsverordeningen goedgekeurd moeten worden.

Overigens is deze vergadering op de 30ste nog niet door de Staten aangekondigd. Wel wordt er op die dag volgens de Statenplanning in een openbare Statenvergadering gedebatteerd met premier Eugene Rhuggenaath (PAR) over ‘de verkoop van de raffinaderij en Bullenbaai’. Deze vergadering is door de oppositie aangevraagd.

Vandaag wordt dus vergaderd over de ‘Landsverordening belastingherziening 2019’ die bestaat uit verschillende onderdelen, te weten de Ontwerplandsverordening tot wijziging van de Landsverordening op de winstbelasting 1940, de Landsverordening economische zones 2000, de Algemene landsverordening Landsbelastingen, de Landsverordening op de Loonbelasting 1976, de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen, Zegelverordening 1908 en de Landsverordening omzetbelasting 1999.

Gijsbertha geeft aan dat vooral de Landsverordening op de winstbelasting van belang is in verband met vereisten vanuit de Europese Unie (EU). De wijzigingen zijn bedoeld om te voldoen aan de voorwaarden van zowel de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) als van de Code of Conduct Group van de Europese Unie (EU COCG).

De Sociaal Economische Raad (SER) legde hier eerder over uit dat deze wijzigingen noodzakelijk en zelfs onvermijdelijk zijn vanwege het feit dat de internationale richtlijnen op het gebied van de bestrijding van grondslaguitholling en winstverschuiving voortdurend in ontwikkeling zijn.

Uitgelegd wordt dat de kern van het ontwerp een beperking inhoudt van de heffing van winstbelasting bij een binnenlandse onderneming als er een buitenlandse bron van inkomsten is. Het gaat om de toepassing van een zogenaamd ‘foreign source income exemption regime’, oftewel een vrijstellingsregeling als er een buitenlandse bron van inkomsten is.

Bron: Antilliaans Dagblad van 27 december 2019