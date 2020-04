AD | Nóg twee weken ‘keda kas’

Willemstad – Ondanks dat er niet meer coronabesmettingsgevallen bij zijn gekomen, is toch besloten tot verlenging van de lockdown en daar is in het al zwaar getroffen bedrijfsleven met gemengde gevoelens, van teleurstelling tot soms zelfs frustratie, op gereageerd.

De bevolking van Curaçao moet nog twee weken thuisblijven. Alle maatregelen om een uitbraak van Covid-19 te voorkomen blijven van kracht. Dat betekent ‘keda kas’, thuisblijven, en alleen op de toegestane twee dagen de weg op met de auto voor dringende zaken.

Dat heeft de regering gisteren bekendgemaakt. De verlenging van de strenge voorzorgsmaatregelen is nodig om zeker te weten dat een versoepeling niet alsnog een enorme toename veroorzaakt van het aantal besmettingen met het coronavirus Sars-CoV-2. Het virus veroorzaakt de ziekte Covid-19. De medische indicatoren zijn bepalend, zei premier Eugene Rhuggenaath gisteren tijdens een persconferentie van de overheid.

,,De voorzorgsmaatregelen hebben we genomen juist om het leven en de gezondheid van onze bevolking veilig te stellen.”

Maar het calamiteitenteam en de regering zitten de komende week niet stil en bereiden zich voor op het moment dat de eerste economische en individuele activiteiten op het eiland weer voorzichtig kunnen worden opgestart en onder welke voorwaarden.

,,Stapje voor stapje”, benadrukt Rhuggenaath. ,,We zijn ons bewust van de pijn die de maatregelen op allerlei gebied veroorzaken. Mensen die zonder inkomen zitten, huishoudelijke apparaten die kapot zijn en niet gerepareerd worden, maar ook mensen die voor hun gezondheid moeten bewegen en dat nu niet kunnen. Daarom bekijken we hoe we behoedzaam, beetje bij beetje enkele activiteiten weer kunnen toestaan.”

Curaçao is het gelukt in de lage cijfers te blijven met 14 positief geteste gevallen en in totaal drie opnames in het ziekenhuis Curaçao Medical Center (CMC). Maar er zijn nog te weinig epidemiologische gegevens beschikbaar om een weloverwogen beslissing te nemen. Die moeten de komende week worden verzameld. Dan kunnen betrouwbare berekeningen en analyses worden gemaakt.

Daarom en om de ontwikkelingen van de verspreiding van Covid-19 onder de bevolking beter te kunnen volgen zullen vanaf nu ook meer testen worden afgenomen, onder andere onder patiënten van de elf huisartsenpraktijken die rapporteren aan het ‘syndromic surveillance system’.

,,Die populatie is representatief voor de Curaçaose bevolking”, zei epidemioloog Izzy Gerstenbluth, operationeel medisch leider in het crisisteam, gisteren tijdens een persconferentie van de overheid.

Voordat de eerste stap in de afbouw van de maatregelen kan worden genomen, moet men op alle fronten klaar zijn voor een gestage toename van patiënten. Gerstenbluth noemt materialen en mensen om de testen af te nemen en besmette mensen snel op het spoor te komen, bedden in ziekenhuizen, maar ook beschermingsmaterialen voor zorgmedewerkers.

