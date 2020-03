AD | Noodkreet Van der Valk

Toerisme Curaçao stort in zonder goed noodpakket; hulp NL nodig

Willemstad – Het door de overheid aangekondigde pakket maatregelen is voor nu zinloos: bedrijven betalen geen omzetbelasting de komende tijd. ,,Als je geen omzet maakt, heeft dat weinig zin”, aldus Terence van der Valk van de gelijknamige hotelketen.

Curaçao heeft, evenals de rest van de wereld, flink te lijden onder de coronacrisis: de horeca en toeristische sector liggen nagenoeg stil en dat is slecht nieuws voor de economie van het eiland, omdat deze sector als enige nog groeiend was op het eiland, waar het sowieso economisch niet goed gaat. Binnen de sector zijn momenteel zo’n 16.000 mensen werkzaam, direct en indirect. Met het sluiten van de grenzen, en dus ook het wegblijven van toeristen, zit zo’n 90 procent thuis.

,,Een uitkering krijg je niet op Curaçao”, merkt Van der Valk, general manager van Kontiki Beach Resort, op. ,,Maar men heeft wel vaste lasten: huur, eten, internet, vervoer. Met de ontslagronde neemt de directe armoede toe. Met kans op onrust, toename van criminaliteit en dus een slecht imago voor het eiland.” Wat uiteindelijk weer zorgt dat er ná de crisis minder toeristen voor Curaçao als vakantiebestemming zullen kiezen, vreest hij. De gevolgen zullen dan nog jaren merkbaar zijn.

Daarom tijd om nú actie te ondernemen, zeggen hij en verschillende ondernemers uit zowel de hotelbranche als andere aan toerisme gerelateerde bedrijven. ,,Als we nu niets doen, gaat het sowieso mis. We moeten niet denken over rampscenario’s, maar juist in kansen en mogelijkheden. Maar daarvoor is wel de hulp van Nederland nodig. Die moeten samen met onze overheid een financiële injectie doen in deze sector. Juist nu. Zodat we de rust bewaren en ons kunnen voorbereiden op het weer openstellen van de grenzen. Waar we dan een nóg mooier en beter Curaçao kunnen laten zien.”

Van der Valk denkt aan een uitkering voor werknemers, met bijvoorbeeld 80 procent salarisbehoud gedurende een periode van drie maanden. Horecagroothandel DeliNova ziet als grote toeleverancier ook haar inkomsten drastisch teruglopen: meer dan 90 procent van de sector doet haar inkopen bij DeliNova.

Eigenaar Berry Wouters: ,,Wij richten ons nu op de particuliere markt. Klanten kunnen bij ons online bestellen en we komen de boodschappen bij je bezorgen. Op deze manier kunnen we in ieder geval onze eigen medewerkers nog in dienst houden.”

Het bedrijf heeft daarnaast het idee om ook de grote groep ‘nieuwe werklozen’ te helpen met het verstrekken van warme maaltijden. ,,Ons horecanetwerk is groot: nu thuiszittende koks kunnen de maaltijden bereiden. Onze organisatie zorgt voor inkoop en distributie, daar zijn we goed in. We denken zo’n 10.000 maaltijden per dag te kunnen maken en verstrekken. Het zorgt voor werkgelegenheid en rust. En dat is in deze periode belangrijk. Want als mensen honger krijgen, kunnen ze rare dingen gaan doen.” Wouters hoeft geen winst te maken, maar de kosten moeten wel gedekt worden. ,,Hiervoor hebben we Nederland nodig, onze eigen overheid kan dit niet financieren. Het is een mooi voorbeeld van een partnership tussen privaat en publiek. Huntu – samen, gezamenlijk – waar onze regering zo voor staat.”

Ook (nog even) oud-minister Steven Martina van Economische Ontwikkeling gelooft hierin: ,,Er wordt nu al flink geïnvesteerd in de groei van de toeristische sector. Er worden nieuwe hotels en appartementen gebouwd, er wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de infrastructuur. En dat allemaal met het doel de economie te stimuleren.”

Bron: Antilliaans Dagblad