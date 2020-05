AD | ‘Norm inkomen ONV’s snel rond’

‘Gijsbertha-norm’ uitleg + salarisstroken overheidsdirecteuren

Willemstad – De regering-Rhuggenaath wil nu ‘zo spoedig mogelijk’ de normering van topinkomens bij overheids-nv’s en door de overheid gesubsidieerde instellingen regelen.

Om dit versneld wettelijk te regelen zal dit bij ministeriële beschikking (MB) gebeuren. Aldus minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën, die elk misverstand over de in zijn uitgelekte brief ‘Gijsbertha-norm’ – in plaats van de meer naar de premier vernoemde ‘Rhuggenaath-norm’ – wil wegnemen.

Daar gaat het helemaal niet om, aldus de bewindsman, die aangeeft dat op Curaçao in tegenstelling tot Nederland (Balkenende-norm) en Aruba (Wever-Croes-norm) het ministerssalaris niet als uitgangspunt geldt. ,,Wij gaan hier veel verder. We gaan hier uit van een afgeleide van de bestbetaalde ambtenaar, namelijk schaal 18 van het Bezoldigingslandsbesluit.”

Het kabinet wil dit nu naar eigen zeggen op de kortst mogelijke termijn realiseren, vervolgde Gijsbertha, die erop wijst dat er als sinds 2016 een door de Staten aangenomen wet ligt, namelijk de Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten, die echter nooit in werking is getreden. Dat had destijds te maken met de stakingen en onlusten veroorzaakt door vakbonden.

De regering wil als vertegenwoordiger van de aandeelhouder van overheids-nv’s via de AVA (algemene vergadering van aandeelhouders) de bestuurders – dat zijn de directeur en de raad van bestuur – hiervan in kennis stellen en de statuten aanpassen. Gedurende een periode van één jaar kunnen de bestuurders dan beslissen of ze aanblijven of niet.

In de landsverordening van 2016 is bepaald dat een directeur van een overheidsentiteit met een fulltime functie maximaal een inkomen mag hebben vergelijkbaar met schaal 18 van het Bezoldigingslandsbesluit 1998. Schaal 18 (11.722 tot 14.563 gulden) is de hoogste schaal voor ambtenaren.

De wet bevat ook normen voor het overige personeel, prestatiebonussen, buitenlandse reizen, autovergoedingen en andere kosten. De landsverordening regelt daarnaast tal van andere zaken, zoals regels inzake begrotingsdiscipline en kostenreductie, en voorschriften met betrekking tot openbare aanbesteding van projecten. Het doel ervan is verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening en het drukken van de kosten voor de gemeenschap.

De wet is door de Staten van Curaçao op 15 augustus 2016 met algemene stemmen aangenomen. Het is, zoals gezegd, echter niet in werking getreden. Nadat de bonden mede vanwege deze wet – maar vooral ook door de situatie destijds bij de Isla-raffinaderij – een algehele staking hadden uitgeroepen en heel Curaçao plat hadden gelegd, is besloten de wet voorlopig in de ijskast te doen.

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

Eerder werd de Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten – die het parlement op 17 augustus 2016 had aangenomen, opmerkelijk genoeg door de samenwerkende vakbonden geboycot: “Het is een interventie in de vrije onderhandelingen en dat is onacceptabel voor ons”, verklaarde de woordvoerder van de vakbonden Errol Cova destijds vaag.

“Deze wet verhindert de vakbonden in het nemen van een juridisch standpunt dat afwijkt van de overheid. Dat houdt in dat onderhandelen geen zin meer heeft, want uiteindelijk is het de overheid die bepaalt.” Volgens de vakbondsleider zou de Landsverordening internationale verdragen schenden , ‘omdat het recht op vrije onderhandelingen een recht is dat ‘het vakbondswezen na lange strijd heeft bemachtigd’.

Echter, het bleek destijds bemiddelaar en Grupo Sopi lid Stanley Betrian die de dikverdienende overheidsnv-directeuren de Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten voor een som van 1,8 miljoen tot nu toe voor 4 jaar vooruit wist uit te schuiven door de Landverordening tijdens de 2016 vakbondsrellen tussen de onderhandelingen te schuiven als agendapunt.

Later werd duidelijk dat Betrian en Cova in een één-tweetje samenspanden ten behoeve van Betrian’s mede-Sopileden Paul de Geus (UTS) en Franklin Sluis (BPT) en ook andere overheidsdirecteuren zoals Yamil Lasten (Curoil) en SVB directeur Philip Martis. De Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten bleek namelijk vooral betrekking te hebben op de volgende overheidsdirecteurs salarissen:

– Paul de Geus (UTS en CTEX/Dataplanet) nafls 1.144,274 (2019)

– Yamil Lasten (Curoil) nafls 827.704 (2019)

– Franklin Sluis (Bureau Telecommunicatie en Post) nafls 747,306 (2015)

– Philip Martis (SVB) nafls 1.125.666 (2015)

