AD | ‘NOW-lijst discrimineert’

Willemstad – Bij de uitvoering van de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is sprake van discriminatie en misleiding. Maar in deze tijd van crisis heeft een rechtszaak tegen de overheid geen zin. Wat wil je daarmee bereiken?

Dat zeg advocaat Achim Henriquez. Hij was eerder deze week te horen in een interview op radiostation Curom/Z86. ,,Ik zie niet hoe je helpt door nu een rechtszaak tegen de overheid te beginnen”, aldus Henriquez. ,,Het verergert de zaak eerder, maar dat is mijn persoonlijke mening.”

Hij is het wel eens met de personen die de Sectorlijst discriminerend en misleidend vinden, maar begrijpt niet wat men denkt te bereiken door naar de rechter te stappen. ,,Dan krijg je gelijk, en wat dan? Niemand heeft geld, iedereen heeft hulp nodig. Ook de overheid heeft geen geld. Een rechtszaak is geen oplossing.”

De jurist weet dat ondernemers steun bij elkaar hebben gezocht om gezamenlijk een rechtszaak te beginnen tegen de Curaçaose overheid. Een deel wil dat de rechter zich uitspreekt over de wijze waarop de ene sector wordt voorgetrokken boven de andere, zonder dat die keuze wordt toegelicht.

Henriquez begrijpt dat er met de beperkte noodsteun uit Nederland – 177 miljoen gulden voor anderhalve maand in plaats van het gevraagde bedrag van 765,5 miljoen voor drie maanden – moest worden gesneden in de uitgaven voor uitvoering van de NOW. Maar hij vindt het ‘onbegrijpelijk dat ervoor gekozen is om enkele sectoren in het geheel te elimineren uit het pakket’.

Henriquez noemt tijdens het gesprek met Z86 als voorbeeld benzinepompen. ,,Zij staan deze eerste ronde van de NOW niet op de lijst, terwijl zij toch een vitale functie vervullen.”

Een ander deel van de ondernemers vindt dat zij zijn misleid. Henriquez: ,,Zij hebben afspraken met het personeel gemaakt in de veronderstelling dat er financiële steun zou volgen met het NOW-pakket. Dat blijkt nu niet zo te zijn.” Maar met een gang naar de rechter is op dit moment niemand geholpen.

De advocaat, tevens bestuurslid van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC), wijst op een bijkomend ‘ernstig probleem’ voor de sectoren die het hardst geraakt zijn. Want ook wie zijn omzet tot nul zag dalen en dus geen inkomsten heeft, moet niet alleen minimaal 20 procent van de lonen zelf betalen, maar ook nog eens zo’n 20 procent aan sociale premies.

Henriquez gaat voor het gemak uit van een bedrijf met honderd medewerkers, een loonsom van in totaal een miljoen gulden en geen omzet. ,,Zo’n bedrijf met een omzet van nul gulden moet dan toch maandelijks 400.000 gulden financieren, namelijk 40 procent van een miljoen.” De expert vraagt zich af wat dat betekent voor bedrijven in de toeristische sector, zoals hotels, autoverhuurbedrijven en toerbussen.

,,Hoe gaan zij dat betalen, terwijl het vooruitzicht is dat pas in december weer toeristen naar het eiland komen? Dat is een erg lange periode dat er een groot bedrag moet worden voorgefinancierd.” Zonder een levensvatbare oplossing ziet hij het somber in. ,,Dan overleven deze bedrijven het niet.”

Bron: Antilliaans Dagblad