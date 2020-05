AD | Olieopslag in San Nicolas lijkt gewild

Oranjestad – Het te huur aanbieden van de olieterminal in San Nicolas komt op een goed moment. Volgens nieuwssite Argusmedia is er ernstige krapte wat betreft opslagcapaciteit voor olie als gevolg van een historische overvloed aan de aanbodkant en een ineenstorting van de vraag als gevolg van de Covid-19-pandemie.

Vorige week kwam definitief een einde aan het raffinageproject met PDV Holding (PDVH), de Amerikaanse dochteronderneming van het Venezolaanse nationale oliebedrijf PdVSA. De regering kwam een minnelijke schikking overeen, waarmee de aandeelhouders van PDV Holding naar eigen zeggen tot wel 150 miljoen dollar besparen.

De premier van Aruba, Evelyn Wever-Croes, praat daar niet over, maar benadrukt de grote belangstelling voor de opslagovereenkomst. ,,Het kost ons ten minste een maand om het beste aanbod voor Aruba uit te zoeken, de inspecties van de tanks te laten uitvoeren en te beginnen met het transport van ruwe olie, zodat we de leasebetaling kunnen gaan innen. Die wordt geschat op ten minste 5 miljoen florin (2,8 miljoen dollar) per maand.”

De regering is in afwachting van de betaling door Citgo van 17 miljoen dollar in achterstallige belastingen. De niet-betaalde huur is vrijgescholden. Volgens Argus heeft PDVH dat geld inmiddels gereserveerd.

Aruba heeft tien opslagtanks beschikbaar met een capaciteit van 665.000 vaten schone producten, 5.224 vaten ruwe olie en 518.000 vaten nafta. Nog eens zeven tanks, momenteel in afwachting van reparaties, hebben capaciteit voor 4,224 miljoen vaten ruwe olie.

Citgo Petroleum blijft de contracten met Fuels Marketing en Supply Aruba, en met Queen Beatrix International Airport voor vliegtuigbrandstof, nakomen. Citgo voegde eraan toe dat het zal blijven samenwerken ‘met onderzoeken naar onregelmatigheden in het Aruba-project onder toezicht van het voormalige management’.

Bron: Antilliaans Dagblad