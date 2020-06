AD | ‘Onderwijs is failliet’

Willemstad – De boodschap van de leden van de verschillende schoolbesturen van het bijzonder onderwijs is duidelijk: als de regering de bezuinigingsplannen van bijna 46 miljoen gulden in het onderwijs doorzet, dan betekent dat ‘het faillissement’, ‘het wegslaan van het fundament’, ‘het onderuithalen van het bestaansrecht’, ‘het onherstelbaar aantasten’ en ‘de opoffering’ van een institutie waar elke persoon van deze samenleving van zijn vierde tot achttiende jaar gebruik van heeft gemaakt.

Sterke bewoordingen van de vertegenwoordigers van de schoolbesturen gisteren in een persconferentie over het gelekte memo dat gaat over bezuinigingen van 18 procent (hoewel ook een versie is gezien waarin 21 procent wordt genoemd).

,,Als onderwijs als prioriteit nummer één wordt aangemerkt door de regering, dan moet dat ook juist nu uitgedragen worden, dan moeten ook alle andere ministeries die prioriteit erkennen. Nu zegt de regering in feite dat het onderwijs niet gefinancierd kan worden. We hebben met de minister (Eugene Rhuggenaath, red.) gesproken en gesmeekt: ‘Alsjeblieft blijf staan voor onderwijs en voor onze kinderen’”, aldus Lisette van Lamoen-Garmers van het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur (RKCS). ,,De regering zegt eigenlijk: ‘Ik weet niet meer hoe ik hiermee kan dealen’”, zo vult Humphrey ‘Pim’ Senior van de Skol Humanista aan.

Maurina Esprit-Maduro van Stichting Christelijk Onderwijs New Song (Scons) roept wanhopig: ,,Waarom gaat het altijd over de economie? Waarom niet het onderwijs?” Henry Isenia van de Stichting Onderwijs der Zevende Dags Adventisten: ,,Als de plannen doorgaan, dan krijgt Curaçao daar heel snel de rekening van gepresenteerd. Dan moet er straks geld gestoken worden in justitie en de gevangenis.”

Door de bezuinigingen moeten ook wetten overtreden worden, zo legt Van Lamoen-Garmers uit, onder andere ten aanzien van het aantal leerlingen in de klas, maar ook bijvoorbeeld het kunnen voldoen aan het veiligheidsprotocol en de zorgplicht.

Maghalie van der Bunt-George van de Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO) licht nader toe: ,,De regering heeft geen impactanalyse gemaakt van deze plannen. Maar uit onze berekening blijkt dat 80 procent van onze vergoeding gebruikt wordt voor salarissen en dat 20 procent voor de rest is, schoonmaak, water, elektriciteit en schoolmateriaal. We kunnen niet bezuinigen op schoonmaak gezien de coronamaatregelen en ook niet op water en elektriciteit. Dat betekent dus dat er geen geld is voor schoolmateriaal, laat staan de continue vernieuwingen die nodig zijn in het onderwijs. Maar erger nog, we zullen leerkrachten moeten ontslaan en gaan werken met grotere klassen. En dat komt nog bovenop de 12,5 procent die ook docenten moeten inleveren.” Ze krijgt bijval van Senior: ,,Er wordt gewoon een streep gezet door de subsidie, zonder dat hier enig beleid aan ten grondslag ligt.

Ook aan oplossingen is gedacht: ,,Waarom is de regering niet met een plan naar Nederland gegaan en is er om een schenking gevraagd voor het onderwijs zodat we morgen een nieuw en beter land hebben. Hebben we alles gedaan om dit te voorkomen?” aldus Van der Bunt-George.

En een van de andere sprekers: ,,De ministers moeten niet elk apart kijken in hun ministerie waar wel of niet bezuinigd kan worden. De regering moet het geheel bekijken en prioriteiten stellen en bezuinigen daar waar het echt kan en daar waar het echt niet kan, zoals het onderwijs.”

