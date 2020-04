AD | Online betalen belet verspreiding

Willemstad – In de afgelopen twee weken heeft het bedrijf CX Pay zowel een onverwachte daling als een piek in digitale verkooptransacties gezien, aangezien sommige verkopers hun verkoop zien verdwijnen, terwijl anderen nieuwe kanalen hebben geopend om geld te ontvangen.

,,In de toekomst verwachten we dat de coronacrisis de verschuiving naar online betalingen zou kunnen versnellen naarmate meer diensten hun afhankelijkheid van persoonlijke transacties opnieuw beoordelen”, zo stellen David Maduro en Luis Santine, de directeuren van CX Pay.

Niet alleen vanwege de beperkte mobiliteit in deze coronacrisis is digitaal betalen van belang, ook het gebruik van cash geld, maar zelfs betaalpassen wordt in deze tijd ter discussie gesteld. ,,Swipe-transacties zijn veiliger dan contante transacties, maar ze brengen de extra discipline en verantwoordelijkheid met zich mee om na elke transactie een schone en ontsmette terminal te onderhouden.

De voordelen van een ‘cashless’ samenleving zijn in het verleden meerdere malen benadrukt en al in 2013 toonde een in Denemarken uitgevoerd onderzoek aan dat Deense bankbiljetten drager waren van circa 40.000 bacteriën. Online of digitale betalingen dragen aanzienlijk bij aan het verminderen van de milieu-impact en het risico van ziekteoverdracht”, aldus Maduro en Santine. Zij zijn van mening dat Curaçao en de Nederlandse Cariben achter lopen op het gebied van e-commerce.

E-commerce is een betaling die volledige online plaatsvindt zonder fysieke tussenkomst van een bank of een bedrijf met een swipe-machine. Swipen en online bankieren zijn al digitale vormen van betalen, maar betalingsdiensten via bijvoorbeeld Paypall (Amerikaans) of iDeal (Europees) gaan nog een stapje verder, evenals het betalen met de smartphone door het scannen van een QR-code. Deze betalingsvormen vallen onder e-commerce en worden niet op de eilanden toegepast. Dat komt ook omdat dit soort betalingsmethodes niet zijn weggelegd voor kleine markten.

Santine: ,,Met kleine markten zoals in het Caribisch gebied is het moeilijk om dit soort innovaties net zo snel als gemakkelijk toe te passen. Op Curaçao en in overigens het merendeel van het Caribisch gebied, is e-commerce op dit moment beperkt tot creditcardbetalingen.

Op dit moment hebben mensen op Curaçao allemaal een Maestro-kaart. Maestro is helaas niet mogelijk voor e-commerce. Echter de banken zullen dit jaar een Visa- of Mastercard debit/credit introduceren die de Maestro-kaart vervangt. Met andere woorden voor diegene die nu een Maestro heeft en geen creditcard, krijgt straks een Visa- of Master-debitcard. Degene die nu zowel een Maestro als een creditcard heeft, krijgt straks ook te maken met één kaart die als debit- en als creditcard gebruikt kan worden.”

De directeuren constateren dat veel bedrijven of dienstverleners zijn overgestapt op een online aanbod gecombineerd met afhaal- en/of bezorgdiensten. Maar:

,,Velen hebben door de abrupte verandering nog niet de tijd genomen om een goede e-commerce oplossing te implementeren en nemen hun toevlucht tot de wat traditionele swipe-transacties. Alles behalve contant geld, om fysieke uitwisseling van geld en daarmee verspreiding van het virus te voorkomen. Het toepassen van een echte e-commerce-oplossing blijft echter het beste alternatief, zowel op het gebied van gezondheidsbeveiliging als het inzamelen van geld voor de ondernemer. Door online betalingen te accepteren, kan een bedrijf zijn goederen of producten gemakkelijk verzenden voor levering, wetende dat hij/zij vooraf is betaald.”

Bron: Antilliaans Dagblad