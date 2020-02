AD | Online gaming onder één dak

Willemstad – De ‘online gaming’- sector is vanaf nu de verantwoordelijkheid van het ministerie van Financiën. De bedoeling is dat de overheidsstichting Gaming Control Board (GCB) belast wordt met het verlenen van vergunningen én met het toezicht op het nakomen van regels en wetgeving.

Dat blijkt uit een landsbesluit dat op 23 december 2019 in werking is getreden. Een eerder landsbesluit van 16 juli vorig jaar waarin de overdracht van de bevoegdheden van het ministerie van Justitie naar Financiën wordt geregeld wordt ingetrokken.

Het oorspronkelijke besluit bepaalde namelijk dat de vergunningverlening gescheiden moest worden van toezicht en handhaving en zou worden ondergebracht bij twee verschillende instanties.

,,Die structuur zal verlammend werken wanneer daadkrachtig moet worden opgetreden met het intrekken van de vergunning”, zo voorspelt de regering in een toelichting bij het aangepaste landsbesluit van 23 december. ,,Een goed voorbeeld hiervan is de wega di number-sector en de charitatieve bingo en bon ku ne, waarvoor de GCB belast is met de vergunningverlening maar geen toezichthoudende taken heeft.”

Anders dan in het geval van casino’s op het eiland, heeft de GCB geen toegang tot informatie op basis waarvan kan worden bepaald of het intrekken van de vergunning een terechte sanctie is.

,,De-risking van de loterijsector kan daardoor niet voldoende worden vermeden.”

Met het landsbesluit van 23 december, dat is ondertekend door minister Quincy Girigorie (PAR) van Justitie, minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën en gouverneur Lucille George-Wout, wordt bepaald dat de regulering van kansspelen onder de minister van Financiën valt en dat die daarmee ‘verantwoordelijk is voor de beleidsvorming en voor de uitvoering van de wet- en regelgeving waaronder de Landsverordening buitengaatse hazardspelen’.

,,De minister van Financiën dient, al dan niet door tussenkomst van een derde organisatie, verder uitvoering te geven aan de hervorming van de online gaming, waarbij in ieder geval rekening wordt gehouden met de internationale eisen hiertoe’, aldus de regering in de toelichting.

Vergunningverlening en toezicht vallen onder een ministerie en beide taken kunnen ook door een en dezelfde instantie worden uitgevoerd. Daarmee worden onnodige kosten en een inefficiënt systeem voorkomen.

De regering gaat ervan uit dat de Gaming Control Board (GCB), ‘zoals oorspronkelijk de bedoeling was’, het mandaat krijgt beide taken uit te oefenen. De stichting valt onder het ministerie van Financiën en heeft al ‘toezichthoudende, handhavende en vergunningverlenende taken’ op het gebied van kansspelen en is bovendien ‘toezichthouder op het gebied van voorkoming en bestrijding van witwaspraktijken en terrorismefinanciering’.

De regering ziet kansen voor de economie van Curaçao en wil een multidisciplinaire Online Gaming Commissie instellen die moet zorgen voor ‘een structurele aanpak van de online gaming industrie’.

De commissieleden zijn vertegenwoordigers van de Curaçao Internet Gaming Association, de online gaming vergunninghouders, de online gaming operators, de trustsector, het ministerie van Financiën, het ministerie van Justitie, het ministerie van Economische Ontwikkeling, het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, de directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) en de GCB.

Bron: Antilliaans Dagblad