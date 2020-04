AD | Ontbijtpakketten afgehaald bij drive thru op Bonaire

Kralendijk – Stichting Voeding op School heeft afgelopen woensdag ruim 400 ontbijtpakketten uitgedeeld.

De stichting deed dit om ervoor te zorgen dat de kinderen, die normaal via de stichting op school een ontbijt ontvangen, nu ook hun ochtendmaaltijd ontvingen.

Shaina Offerman, penningmeester van de stichting is tevreden met het resultaat. Voeding op school had vorige week honderd tassen te verdelen en deze werden naar de huisadressen van de kinderen gebracht. Nu, met 400 aanmeldingen, was dit niet meer haalbaar. Daarom werd er een systeem met drive thru bedacht. Iedereen die op de lijst staat van de stichting kon een pakket ophalen.

Tussen 9.00 en 15.00 uur zijn er ruim 400 tassen opgehaald. Er werd streng gelet op de regel dat men niet uit de auto mocht stappen in verband met social distancing. ,,Indebon heeft vandaag fantastisch geholpen met de verdeling. We zijn verder erg blij met de hulp van de Rotery Bonaire, Wannadive en al het personeel van Cuba Company, It Rains Fishes en Luciano’s”, zegt Offerman. Gisteren werden er nog enkele pakketten afgeleverd aan huis en rondgebracht in Rincon.

Bron: Antilliaans Dagblad