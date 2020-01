AD | Ontmanteling waterfabriek voortgezet

Willemstad – Aqualectra is deze maand in volle vaart opnieuw begonnen met de voorbereidingen voor het voortzetten van de laatste fase van de ontmanteling van de waterfabriek bij Mundu Nobo.

De sloopwerkzaamheden zullen naar verwachting nog ongeveer 20 tot 24 maanden in beslag nemen, aldus Darick Jonis, directeur van Aqualectra tegenover deze krant.

Jonis: ,,Omwille van prioritering is het ontmantelingstraject even aangehouden.” Met de sloopwerkzaamheden bij Mundo Nobo werd in augustus 2015 begonnen. Aanvankelijk werd twee jaar uitgetrokken voor het afbreken van de plant en het schoonmaken van het terrein door Miles Trucking & Heavy Equipment Services.

,,Tot nu is ongeveer 40 procent van het totaal ontmanteld. Er moet dus nog 60 procent van de Mundu Nobo-plant gesloopt worden. Het betreft diverse eenheden die bewust tot de laatste fase overeind zijn blijven staan”, legt Jonis uit. Zo bestaat de overige 60 procent uit enkele brandstoftanks, wateropslagtanks, leidingen en filters, pompen en pomphuizen, transformatorstations, boilers, stoomgeneratoren en kantoorgebouwen.

Bron: Antilliaans Dagblad