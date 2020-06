AD | Ontslagen bij krant Amigoe

Willemstad – Uitgeverij Amigoe nv heeft diverse personeelsleden moeten ontslaan omdat de verslechterde financieel-economische situatie het krantenbedrijf geen andere keus laat. Directeur Michael Voges wil desgevraagd in dit stadium geen commentaar geven.

De ontslagen werden vorige week donderdag en vrijdag bekendgemaakt door personeelszaken. Vrijdag sprak de voltallige redactie met de directie, waarbij het er naar verluidt heftig aan toe ging. Geen van afdelingen lijkt te worden gespaard: er zijn ontslagen gevallen op de redactie, advertentieafdeling, opmaak, administratie en bij de drukkerij.

De Amigoe is het oudste bestaande dagblad van Curaçao. De Nederlandstalige krant verschijnt ’s middags. Behalve op Curaçao wordt de krant ook uitgebracht op buureilanden Aruba en Bonaire.

Er waren al langer indicaties dat de Amigoe lastige tijden doormaakt. De coronaviruscrisis doet daar sinds medio maart een schep bovenop. Door de crisis en gedwongen lockdown is de advertentiemarkt aanzienlijk gekrompen, soms wel met bijna twee derde van de omzet, terwijl de lokale media het doorgaans moeten hebben van reclame-inkomsten.

Deze stonden door de voortdurende slechte economie al een paar jaar onder druk, waardoor veel traditionele mediabedrijven (krantenuitgeverijen, radiostations en televisiezenders) noodgedwongen flinke kortingen op advertenties en reclamespots moeten geven en het verdienmodel ernstig wordt aangetast. Onlineaanbieders, al dan niet officieel geregistreerd, maken de spoeling nog dunner.

Op 21 april publiceerde de Amigoe groot op de voorpagina ‘Zwarte dagen voor de vrijheid van de pers op Curaçao’, vooral als aanklacht tegen het feit dat de NOW-loonsubsidieregeling van de regering in verband met de coronacrisis op dat moment nog niet voor de media gold.

Later werden de media alsnog aan de NOW-sectorlijst toegevoegd, onder de voorwaarde dat deze bedrijven het personeel in dienst houden en ook honderd procent salaris uitbetalen. De directie van Uitgeverij Amigoe koos in april voor een algemene loonreductie van 35 procent.

De medewerkers werden eind april geïnformeerd dat de aandeelhouder geld moet bijstorten en dat ontslagen als onderdeel van de herstructurering niet konden worden uitgesloten. In mei zouden hierover gesprekken volgen. Vorige week kreeg de eerste groep ontslag aangezegd; sommigen van hen werken al vele jaren voor de Amigoe.

De krant begon in 1884 als een uitgave van het Bisdom (rooms-katholieke kerk) maar ging eind jaren zeventig van de vorige eeuw over in handen van private aandeelhouders, waaronder een tijdlang Citco. De vennootschap staat onder leiding van directeuren Leeward News Holding nv en Michael Voges. Zijn oudere broer Robert Voges en hun beider vader Ernest ‘Jackie’ Voges zijn commissaris. Onder de uitgeverij te Scherpenheuvel vallen het distributiebedrijf Districo en de Amigoe.

