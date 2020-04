AD | Ook Antilliaans Dagblad moet korten op salarissen

Willemstad – De directie van ABCourant nv, uitgever van het Antilliaans Dagblad, heeft het personeel gistermiddag geïnformeerd dat Covid-19 en de coronacrisis ook op deze krant van grote impact is en er noodgedwongen 15 procent gekort moet worden op de salarissen. Dit deel wordt alsnog uitbetaald als het later dit jaar weer beter gaat.

De krant zag in de afgelopen weken ‘een enorme, bijna onherstelbare terugval in de (advertentie)omzet’. ,,En sinds de crisis is het betaalgedrag van bedrijven/adverteerders zwaar negatief verslechterd. Helaas komen de mediabedrijven niet in aanmerking voor NOW-steun (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) vanuit het Fondo di Sostén van de overheid”, schrijft directeur Mike Willemse aan de medewerkers.

,,Voor ABCourant betekent deze situatie dat ook wij scherp op onze uitgaven, met name de cashflow, moeten letten en bij een huidig kostenpatroon zullen ook wij uiteindelijk in een lastige positie terechtkomen, waarbij we wellicht maatregelen moeten treffen die ten koste zullen gaan van de werkgelegenheid.” Dat is absoluut niet wat de directie wil en er zal daarom alles aan worden gedaan om dat te voorkomen. ,,Echter, jullie bijdrage zal daarbij onontbeerlijk zijn”, schrijft Willemse.

Een dag eerder werd bekend dat ‘concullega Amigoe’ vergaande maatregelen heeft genomen aangaande het nakomen van de salarisverplichting van het personeel, waarbij de salarissen per direct 35 procent worden gekort.

,,Door de wijze van bedrijfsvoering die ABCourant heeft gevolgd, zijn wij in staat geweest om het directe gevaar af te wenden, waardoor we – vooralsnog – niet tot deze drastische maatregel hoeven over te gaan. Vooralsnog, want niemand weet hoe groot de impact daadwerkelijk gaat zijn.”

De korting op het salaris wordt toegepast op de medewerkers die nu en (de afgelopen periode) niet of niet volledig inzetbaar waren/zijn als gevolg van de crisis. ,,Uiteraard begrijpen we dat iedereen zijn vaste kosten heeft, vandaar dat we de maximale korting voor de mensen die het betreft willen limiteren tot 15 procent.”

Om solidair te zijn, wordt deze maatregel doorgetrokken naar álle medewerkers, ook de collega’s die de afgelopen periode juist 100 procent of zelfs meer hebben gegeven om ervoor te zorgen dat de krant uit blijft komen, om daarmee de nog minimale inkomsten die zijn overgebleven voor het hele team veilig te stellen.

,,Als we deze maatregel niet nemen en we komen straks in een financieel probleem, zullen mensen hun baan gaan verliezen en dat is echt wat we niet willen”, aldus de uitgever.

,,Mocht, aan de andere kant, de financiële positie later in het jaar minder ernstig blijken dan we nu voorzien, dan beloven wij om het gekorte salaris alsnog uit te betalen. We willen er niet beter van worden over jullie rug, maar we willen juist samen bereiken dat we even sterk, of misschien wel sterker, uit deze crisis komen.”

Ook verschillende andere mediabedrijven – zowel print als elektronisch – zien zich genoodzaakt fors te snijden in de loonkosten. Door de coronacrisis ligt het bedrijfsleven van Curaçao vrijwel plat en wordt er fors minder geadverteerd.

Bron: Antilliaans Dagblad