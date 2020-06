AD | Ook zorgmedewerkers gekort?

Willemstad – Medewerkers van zorginstellingen verkeren in onzekerheid of de 12,5 procent korting op het arbeidsvoorwaardenpakket op jaarbasis ook voor hen gaat gelden.

Dat blijkt uit een brief die gestuurd is vanuit de Stichting Federatie Zorginstellingen (SFZ) aan de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Suzy Camelia-Römer (PIN) en Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW), Hensley Koeiman (MAN).

,,Gezien het feit dat veel zorginstellingen reeds jaren te kampen hebben met financiële tekorten, met als gevolg dat de zorgmedewerkers het steeds zwaarder krijgen met een alsmaar krappere bezetting, vinden wij het niet acceptabel indien de zorgmedewerkers op hun arbeidsvoorwaarden zouden worden gekort.

In deze spannende tijd waarin de zorgmedewerkers zich hebben moeten voorbereiden op een mogelijke uitbraak van het coronavirus, wat nog altijd niet uitgesloten is, lijkt het ons zeer onrechtvaardig om hen te korten op hun magere arbeidsvoorwaarden die fors onderdoen voor die van medewerkers van overheids-nv’s en ambtenaren.

Wereldwijd wordt applaus gevraagd voor zorgmedewerkers en wordt gesproken over het extra compenseren van deze medewerkers en op Curaçao zouden wij deze medewerkers dan maar liefst 12,5 procent korten op hun arbeidsvoorwaarden? Dit valt niet uit te leggen”, zo wordt in de brief uit de doeken gedaan.

Waldi Oostburg, voorzitter van de SFZ, ondertekent dan ook met de slotopmerking graag in gesprek te willen treden ‘met als inzet om duidelijkheid te krijgen in hoeverre bovengenoemde maatregel geldt voor medewerkers in de zorg’ en om te vernemen of de ministers de mening delen ‘dat het absoluut onacceptabel is om de zorgmedewerkers te korten op hun arbeidsvoorwaarden’.

Bron: Antilliaans Dagblad