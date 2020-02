AD | ‘Openheid over deal met Klesch’

Willemstad – Fractieleiders van de oppositie in de Staten zijn tijdens een protestbijeenkomst op het Wilhelminaplein opgeroepen om binnen vier keer 24 uur een Statenvergadering te beleggen waarin geëist wordt dat er wordt afgezien van de ‘Non Disclosure Agreement’ en openheid van zaken gegeven wordt over de deal met Klesch.

De beweging ‘Union pa Kòrsou’, die zich verzet tegen het overnameproces van de Isla-raffinaderij door de Klesch Group, kon op een schare mensen rekenen tijdens een protestbijeenkomst op het Wilhelminaplein.

Er waren sprekers van voornamelijk de oppositiepartijen MFK en PS, maar ook van buitenparlementaire politici, Union pa Kòrsou (René Rosalia) en Actiegroep Kas (Humphrey Davelaar).

Union pa Kòrsou is van mening dat Curaçao zelf de raffinaderij kan runnen, ondanks de tegenreactie dat het draaien van een raffinaderij een kostbare business is, zeker als er geïnvesteerd moet worden in een schone raffinaderij.

Actiegroep Kas vindt dat Refineria di Kòrsou (RdK) opgedoekt moet worden en dat de terreinen van het Land overgedragen moeten worden aan Domeinbeheer. De reservegelden van RdK kunnen in de Landskas terugvloeien waardoor de minister van Financiën geen maatregelen meer hoeft te treffen die het volk niet meer kan dragen, aldus Davelaar.

Er zouden inmiddels 4.000 handtekeningen verzameld zijn van personen die het verzet ondersteunen. De groep blijft actief en zal gedurende de komende periode blijven protesteren.

Bron: Antilliaans Dagblad