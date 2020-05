AD | Opnieuw staking gedetineerden Point Blanche

Gevangenis Pointe Blanche ‘tikkende tijdbom’

Philipsburg – Gevangenen van de Pointe Blanche-gevangenis staken opnieuw en eisen wederom betere levensomstandigheden in het detentiehuis.

Dat meldt The Daily Herald. De staking begon op maandag 25 mei. Als onderdeel van de staking hebben gevangenen geweigerd enige vorm van arbeid in de gevangenis te doen, zoals wassen, schoonmaken en koken. Deze taken moeten nu uitsluitend worden uitgevoerd door gevangenispersoneel.

De hervatting van de staking volgt op twee ruzies eerder deze maand waarbij gevangenen gewond raakten tijdens gevechten met andere gevangenen. De eerste ruzie vond plaats op 17 mei en de laatste op maandag 25 mei en leidde ertoe dat een gevangene met een geïmproviseerd wapen werd toegetakeld. De verwondingen die hij opliep, waren zo ernstig dat hij voor behandeling naar het Sint Maarten Medical Center (SMMC) moest worden overgebracht.

De beveiligers van de Pointe Blanche-gevangenis hebben op vrijdag 8 mei een willekeurige doorzoeking uitgevoerd op basis van bezorgdheid dat er een wapen in de faciliteit was verborgen. Er zijn geen wapens gevonden bij deze zoekopdracht. ,,De gevangenen vrezen nog steeds voor hun leven vanwege de levensomstandigheden waaraan ze worden onderworpen en ze willen weten wat er moet gebeuren voordat de regering eindelijk actie onderneemt”, aldus de advocaat van de Inmates Association, Sjamira Roseburg. De raadsvrouw zei ook dat voormalig gevangenisdirecteur Alwin Keli haar ooit vertelde dat ‘de veiligheid van geen enkele gevangene binnen de muren van deze gevangenis kan worden gegarandeerd’. ,,Hij was tenminste eerlijk omdat inderdaad niemand onder deze omstandigheden de veiligheid en gezondheid kan garanderen. Het is duidelijk dat de veiligheid van gevangenen niet wordt gegarandeerd door de regering van Sint Maarten, terwijl het wél hun verantwoordelijkheid is. Als zodanig is genoeg nu ook genoeg. De staking zal doorgaan totdat er serieuze veranderingen plaatsvinden om de leef- en veiligheidsomstandigheden van de gevangenen te verbeteren.”

Ondertussen zullen de hoorzittingen in de zaak van 37 gevangenen tegen de regering van Sint Maarten op 5 juni plaatsvinden. Oorspronkelijk gepland in maart, werd de procedure uitgesteld vanwege de coronaviruspandemie en de sluiting van het gerechtsgebouw. In deze zaak vorderen de gevangenen dat zij binnen zeven dagen na een uitspraak over worden gedragen naar veilige detentiecentra in Nederland of op Bonaire. Sommige van de betrokken gedetineerden worden vastgehouden in voorlopige hechtenis, terwijl anderen onherroepelijk zijn veroordeeld en momenteel hun straf uitzitten.

Roseburg zal, evenals advocaten Geert Hatzmann en Shaira Bommel, bij de rechter vorderen om dagelijks een boete van 1.000 dollar per gevangene met een maximum van 10 miljoen dollar aan de regering op te leggen als het vonnis niet wordt nageleefd. ,,Hopelijk maakt dit een einde aan de onmenselijke en onveilige situatie waarin de gevangenen zich bevinden. Ze kunnen niet meer wachten, want de gevangenis is een tikkende tijdbom”, zei Roseburg.

