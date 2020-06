AD | Organisator: Geen intocht Sinterklaas meer

Willemstad – Fundashon pa nos Muchanan organiseert niet langer de intocht van Sinterklaas. Dat heeft de stichting gisteren bekendgemaakt. Als belangrijkste reden voor dit besluit wordt opgegeven dat het feest met racisme wordt geassocieerd.

Fundashon pa nos Muchanan organiseert al 14 jaar de intocht van Sinterklaas op Curaçao. ,,Door verschillende redenen zijn we tot het besluit gekomen om dit niet meer te doen, maar het zwaarstwegend is het feit dat dit feest met racisme wordt geassocieerd. Als we kijken naar wat zich momenteel in de VS en verschillende andere landen afspeelt, waarbij de strijd om een einde aan racisme te maken zo immens is, dan is het besluit om dit feest niet langer te organiseren, zo gemaakt”, aldus de stichting.

,,We hebben het Sinterklaasfeest altijd beschouwd als een feest om de kinderen vertier te bezorgen en een periode om de kinderen te belonen voor goed gedrag. Het was nimmer onze intentie om iemand zich gediscrimineerd te laten voelen met dit feest. Daarom hebben we gedurende de jaren verschillende aanpassingen aangebracht”, zo vervolgt de stichting.

Het feit dat het feest met racisme wordt geassocieerd, heeft er volgens Fundashon pa nos Muchanan voor gezorgd dat het niet langer leuk is en dat sommige mensen nu zelfs bang zijn om het te vieren om niet als racist te worden neergezet. ,,We betreuren het als onze organisatie een kind of volwassene op een of andere manier heeft beledigd met dit feest.”

De stichting belooft aan een nieuw concept te zullen werken waarop er toch op een dag in het jaar een speciale viering kan zijn voor kinderen. Ook wordt benadrukt dat het besluit van Fundashon pa nos Muchanan om afstand te nemen van het Sinterklaasfeest niet automatisch inhoudt dat andere groepen hun feesten ook zullen annuleren. ,,Maar daar gaat Fundashon pa nos Muchanan niet over.”

