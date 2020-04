AD | Oud-premier Eman van Aruba: Nieuwe fase in ons bestaan

Oranjestad – ,,We moeten nu zware offers brengen, maar dat moet wel op een eerlijke manier.” Met deze woorden richtte oud-premier Mike Eman zich begin deze week tot het Arubaanse volk.

,,Mij gaat het niet om nu een politieke boodschap uit te zetten, maar om de oproep tot opvolging van de corona-regels te verbreden. Aruba blijft een gepolariseerd eiland en een oproep vanuit een breder politiek draagvlak tot de bevolking helpt hopelijk”, zo lichtte hij zijn actie toe.

Met een vingerwijzing naar eerdere crises, hield hij de bevolking voor dat na corona een nieuwe toekomst komt van herstel, redding en voorspoed. ,,We moeten krachtig optreden, maar bescheiden zijn in het gebruik van macht. We moeten deze strijd met elkaar voeren.”

Volgens Eman heeft de bevolking het zwaar onder de maatregelen, maar is het de taak van de regering om te doen wat gedaan moet worden. ,,We voelen allemaal de druk. Leerkrachten, professionals, ondernemers, jongeren, onze academici, alle sectoren voelen de pijn en de bezorgdheid over wat ons land te wachten staat. We krijgen een enorme crisis te verwerken, gecompliceerd, dringend en nog nooit vertoond.”

Eman riep de bevolking op om als pioniers de toekomst tegemoet te treden. ,,De geschiedenis leert ons voorbeelden van heldenmoed, en vervult ons met hoop. Wij moeten elk in ons hart kijken en gezamenlijk onze verantwoordelijkheid nemen.” De oud-premier waarschuwde dat het niet mogelijk is om na de crisis over te gaan tot ‘business as usual’.

,,We moeten werken aan een herstelplan, uitgaande van de gedachte dat we hier een kans hebben om onze sociaaleconomische ontwikkeling te vernieuwen. We kunnen nu aspecten aanpakken die we al jaren als ongewenst beschouwen. Dan kunnen we met elkaar aan een welvarender, gelukkiger en duurzamer Aruba werken. Een eerlijker gemeenschap, waar mensen in harmonie samenleven en die een positieve sfeer ademt.”

Bron: Antilliaans Dagblad