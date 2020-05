AD | Oud-premiers naar gouverneur

Willemstad – Vanmiddag hebben vijf oud-premiers van Curaçao een afspraak bij gouverneur Lucille George-Wout.

,,We spreken met de gouverneur als Landsorgaan en als Koninkrijksorgaan. Zij is de aangewezen persoon waar wij onze zorgen kunnen uiten over de gespannen situatie die nu tussen Curaçao (en de andere landen) en Nederland is ontstaan. Het gaat om een informatief gesprek”, zo legt Maria Liberia-Peters uit.

Zij heeft gisteren samen met drie andere oud-premiers die inmiddels iets verder afstaan van de politiek gesproken over de zorgelijke omstandigheden. Het gaat om Don Martina, Mirna Louisa-Godett en Ben Whiteman. Emily de Jongh-Elhage was verhinderd, maar zal er mogelijk vandaag wel bij zijn.

Liberia-Peters: ,,We hebben allemaal dit land gediend en te maken gehad met de Koninkrijksrelaties. We zijn bezorgd over de bewoordingen in brieven en stukken vanuit Nederland en de sfeer die er op dit moment heerst. Niemand kan dit goedvinden. Ook niet dat de Covid-pandemie gekoppeld wordt aan wat er in het verleden mis zou zijn gegaan. Vandaar onze afspraak met de gouverneur, omdat zij de aangewezen persoon is om onze zorgen bij te uiten en mogelijk iets te kunnen betekenen in de onderlinge relatie.”

Bron: Antilliaans Dagblad