AD | Overheids-nv’s zonder jaarrekeningen

Willemstad – Statenlid Curtley Obispo (PAR) constateert in de Financiële Management Rapportage (FMR) en de tabel ‘Deelnemingen in Privaatrechtelijke Rechtspersonen’ dat er nog steeds overheids-nv’s zijn die achterstanden hebben in het publiceren van hun jaarverslagen en -rekeningen (tot en met 2018).

Het is dan ook niet bekend bij de regering welke waarde en liquiditeits- en solvabiliteitspositie deze verschillende overheids-nv’s hebben. Het gaat volgens Obispo om de volgende bedrijven: Buskabaai nv (missende cijfers: 2016, 2017 en 2018), Refineria di Kòrsou (RdK) (2017 en 2018), Curaçaose Dok Maatschappij Holding (CDM) (2014, 2015, 2016, 2017 en 2018), Curaçao Industrial & International Development Co (2018), Autobus Bedrijf Curaçao (2018) en Cpost International (2018).

Het Statenlid wil van de minister van Financiën, Kenneth Gijsbertha (MAN), weten welke stappen hij ondernomen heeft om van deze overheids-nv’s alsnog de jaarcijfers te ontvangen en welke deadline hij daarvoor heeft gesteld. Ook wil hij weten wat de statutaire deadline is voor overheidsbedrijven om hun jaarrekening 2019 indienen. Volgens hem is dat vóór 31 mei 2020.

Hij wil weten welke maatregelen de minister neemt om deze jaarrekeningen voor het einde van de maand te ontvangen.

Bron: Antilliaans Dagblad van 28 mei 2020