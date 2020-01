AD | Overname Klesch mogelijk al in april

Willemstad – De Klesch Group zal mogelijk al in april – in plaats van medio 2020 – de exploitatie van de raffinaderij overnemen. Dit wordt door Refineria di Kòrsou (RdK) toegejuicht, omdat dit RdK/CRU veel aan salariskosten zou schelen.

Dat stelt RdK-waarnemend directeur Marcelino ‘Chonky’ De Lannoy tegenover deze krant.

Gary Klesch is deze week op Curaçao. Samen met hem is een delegatie van tien man naar het eiland afgereisd om verschillende voorbereidingswerkzaamheden te treffen, waaronder gesprekken te voeren met de vakbonden en andere betrokken. De Lannoy geeft aan dat het de bedoeling is dat de delegatie voorlopig hier blijft. ,,Voor allen is een vergunning geregeld.”

Klesch heeft volgens De Lannoy aangegeven ‘er klaar voor te zijn’ om de raffinaderij op te starten en dat hij op dit moment zelfs in hoger tempo draait dan Curaçao mogelijk aankan. ,,Wíj moeten ervoor zorgen dat we op tijd klaar zijn”, aldus De Lannoy.

Ruwe olie voor de raffinaderij zal Klesch met name uit de Verenigde Staten halen, maar ook uit andere delen van de wereld.

,,Het is afhankelijk van waar in een bepaalde periode meer behoefte aan is”, aldus de interim-directeur van RdK, die aangeeft dat Klesch daarom ‘op een geheel andere wijze te werk zal gaan dan PdVSA’. Laatstgenoemde produceerde namelijk eerst en keek daarna of en hoeveel behoefte er was.

,,Klesch draait het om en stemt de productie af op de vraag in de markt. Op deze manier is een zo hoog mogelijke marge te verdienen op geraffineerde producten.”

Zoals het er nu naar uitziet, zal Klesch volgens De Lannoy in eerste instantie alle werknemers nodig hebben om de raffinaderij weer op te starten en deze optimaal te laten draaien.

,,Over anderhalve tot twee jaar is dan een grote revisie nodig die veel werk zal opleveren. Daarvoor zullen extra arbeidskrachten nodig zijn, vermoedelijk zelfs van buitenaf”, zo vertelt de topman van RdK, die verder ook aangeeft van Klesch te hebben gehoord dat hij hier is om te blijven en niet – zoals de berichtgevingen aangeven – om een onderneming in minder goede staat op te kopen en vervolgens beter door te verkopen.

Met de overname door de Klesch Group lijkt er ook een nieuwe start aan de horizon te liggen voor de Isla-bedrijfsschool. Deze werd in het verleden door PdVSA gesloten in verband met bezuinigingen, maar staat voor Gary Klesch nu bovenaan de lijst omdat dankzij deze bedrijfsschool (nieuwe) personeelsleden klaar kunnen worden gestoomd voor een baan bij de raffinaderij.

