AD | Overvallers steeds jonger

Willemstad – Het aantal jonge overvallers neemt toe en dat is een alarmerende tendens. In 2019 hadden 44 overvallers een leeftijd tussen de 10 en 19 jaar, 63 tussen de 20 en 29 jaar en 18 tussen de 30 en 39 jaar.

Dat meldde minister van Justitie Quincy Girigorie (PAR) gisteren in de Staten. Een van de projecten die in deze verontrustende cijfers verandering kan brengen, is het sociale vormingstraject dat in april van dit jaar van start gaat. Hierin krijgen vroegtijdige schoolverlaters een jaar lang een militaire training. Daarna gaan zij onder begeleiding aan het werk.

,,De jongeren worden niet alleen discipline bijgebracht, maar ze krijgen ook psychologische en sociale begeleiding om weer positief te kunnen gaan functioneren in de maatschappij”, aldus Girigorie.

Met betrekking tot preventie noemt hij ook het in augustus vorig jaar getekende protocol voor veiligheid op scholen, waarbij de relatie tussen het onderwijs en de justitiële keten is versterkt. Op 27 scholen worden gesprekken gevoerd over drugs, alcohol en seksualiteit.

Bij het project zijn de Voogdijraad, het Openbaar Ministerie en de politie betrokken. Doel is jongeren te leren dat zij positieve keuzes kunnen maken. Bij de Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC) wordt verder ook intensief gewerkt met jongeren die vroegtijdig de school verlaten en zich beginnen te begeven op het criminele pad.

Ook noemt Girigorie in dit kader het Halt-project, dat niet lang meer op zich zal laten wachten. De Halt-straf heeft tot doel grensoverschrijdend gedrag zo vroeg mogelijk te stoppen en genoegdoening te bieden aan de slachtoffers en aan de maatschappij.

Tijdens een Halt-interventie worden de jongeren geconfronteerd met hun gedrag en de gevolgen daarvan. Halt probeert jongeren te laten inzien dat zij zelf invloed kunnen uitoefenen op hun gedrag.

