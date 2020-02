De traditionele paardenoptocht is gisteren als eerste van een reeks carnavalsparades van start gegaan. Wagens met muziek en verklede mensen paradeerden samen met hun versierde paarden door de straten van Curaçao.

De paardenoptocht bestond dit jaar uit negen groepen met in totaal ongeveer 120 paarden. De parade startte bij de SVB en ging via de Breedestraat naar Palu Blanku, trok daarna over de Rooseveltweg en Jan Noorduynweg, en eindigde bij Esperamos.

Bron: Antilliaans Dagblad