AD | Park Arikok open voor wandelaars en fietsers

Oranjestad – Fundacion Parke Nacional Arikok (FPNA) laat weten dat wandelaars en fietsers gebruik mogen maken van Parke Arikok en Spaans Lagoen.

Wel moeten daarbij de richtlijnen van Directie Volksgezondheid in acht worden genomen . FPNA benadrukt in een persbericht dat de parken gesloten blijven voor motorvoertuigen. ,,Rangers controleren op beperkte schaal. Bezoekers moeten op hen eigen veiligheid letten en de parkregels respecteren”, aldus het persbericht.

FPNA heeft het persbericht uitgestuurd naar aanleiding van een ernstig ongeluk bij de natural pool, Conchi, eind april. Daar was een vader met zijn kinderen gaan zwemmen, terwijl duidelijk staat aangegeven dat zwemmen er niet mag. Door de harde wind was de zee ruw en een hoge golf sloeg over de rotsen en trok de kinderen de zee in. De vader slaagde er met moeite in zijn kinderen in veiligheid te brengen.

,,De waarschuwingen en andere regels zijn er om de bezoekers en de kwetsbare natuur te beschermen”, zo benadrukt FPNA. Het is niet toegestaan om met huisdieren in het park te wandelen. Verder is het verboden om flora, fauna of objecten te beschadigen of mee te nemen uit het park.

Bron: Antilliaans Dagblad