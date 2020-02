AD | Parlementsleden Sint Maarten leggen eed af

Philipsburg – Alle vijftien gekozen parlementsleden van St. Maarten zijn afgelopen maandag beëdigd door gouverneur Eugene Holiday.

Dat meldt The Daily Herald. Het nieuwe parlement bestaat uit partijleider Silveria Jacobs van National Alliance (NA), die momenteel dient als premier, minister Egbert Jurendy Doran van Justitie, minister Ardwell Irion van Financiën, Christophe Emmanuel, William Marlin, Rodolphe Samuel, Grisha Marten-Heyliger van United People’s Party (UP), UP-leider Rolando Brison, Omar Ottley, Sidharth ‘Cookie’ Bijlani, Claudius Buncamper en Akeem Arrindell van United St. Maarten Party (US Party), partijleider Sarah Wescot-Williams van United Democrats (UD), en Melissa Gumbs en Raeyhon Peterson van Party for Progress (PFP).

Tijdens hun eerste parlementsvergadering hebben zij een voorzitter en de vicevoorzitters van het parlement benoemd. Irion, Jacobs en Doran kunnen de posities van parlementslid en minister maximaal drie maanden bekleden op grond van artikel 34 lid 4 van de Grondwet. Holiday had een belangrijke boodschap voor de nieuwe parlementsleden voordat ze hun eed aflegden.

,,Ik adviseer of dring er liever op aan, individueel en collectief, om op te komen voor St. Maarten en het Wetboek van Strafvordering goed te keuren als uw eerste opdracht. Alleen u kunt dit doen. Dit is dringend en noodzakelijk om het risico te verminderen om op de zwarte lijst te worden geplaatst door de Financial Action Task Force”, aldus Holiday.

Hij zei dat de vijftien gekozen parlementsleden individueel en collectief het mandaat hebben gekregen om de bevolking van St. Maarten voor de komende vier jaar te vertegenwoordigen.

,,Het vertrouwen in u, individueel en collectief, komt met hoge verwachtingen. Het is een vertrouwen dat in u is gesteld om de zorgen van de mensen te verwoorden, de doelen van de mensen te verdedigen en de belangen van de mensen met oprechtheid na te streven.”

Holiday sprak de hoop uit dat de nieuwe parlementsleden hun eed gebruiken als leidraad bij de uitvoering van hun functie om een stabiel en effectief bestuur te bevorderen voor de bescherming en verbetering van het welzijn van de bevolking van St. Maarten.

